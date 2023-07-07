محاميه: لهذا اختار جيسوس الهلال بعدما رفضه مرارًا، وهكذا ضاع بن نافل في باريس

المزيد من الأسرار عن التعاقد المفاجئ بين الهلال والمدرب البرتغالي

يتواصل كشف الأسرار والكواليس المثيرة في تعاقد الهلال المفاجئ مع مدربه السابق جورج جيسوس لقيادته خلال الموسم الجديد من دوري روشن السعودي، حيث روى محاميه لويس ميجيل هنريكي قصة المفاوضات مع المزيد من المفاجآت.

جيسوس كان على رأس المرشحين لتدريب المنتخب السعودي ولذا أصيب الجمهور بصدمة كبيرة حين أعلن تعاقده مع الهلال لموسم واحد، وقد وجه البعض عدة اتهامات لرئيس الاتحاد، ياسر المسحل، بتفضيل الهلال على المنتخب.

المدرب المخضرم كان قد كشف في تصريحات لمجلة ريكورد عن منحه الضوء الأخضر من وزير الرياضة السعودي للاختيار بين الأخضر والهلال وأنه ذهب للنادي لشعوره أن عمله هناك مازال ناقصًا.

محاميه أوضح في حوار مع برنامج "ميركادو" عبر قناة "CMTV" أن جيسوس كان متفقًا تمامًا مع المسؤولين السعوديين حول تدريب المنتخب لكن عرض الهلال غير كل شيء، وأضاف "جيسوس لم يكن سعيدًا بالعمل مع المنتخب، كان يُريد العمل اليومي واختيار اللاعبين ووضع البرامج التدريبية، لذا حين جاء عرض الهلال يوم الجمعة الماضي غير رأيه فورًا، لكن كان المهم لديه أن يتم التوصل لصيغة تفاهم بين المسؤولين في الاتحاد السعودي والهلال".

تابع "تحدثنا مع فهد بن نافل رئيس الهلال لمدة 50 دقيقة تقريبًا، كان من المهم لدينا أن نضمن وجود اتفاق مع المسؤولين السعوديين قبل القدوم إلى باريس وتوقيع العقود وقد ضمن لنا ذلك، تلك المحادثة تسببت في ضياع بن نافل في باريس، لقد قال لنا "كنت أتحدث وأنا أمشي وفي نهاية المحادثة وجدت نفسي تائهًا في باريس"، ذهبنا يوم السبت إلى العاصمة الفرنسية ووقعنا العقود وعدنا للبرتغال بعد 5 ساعات تقريبًا".

وحول كون المدرب هو الخيار الأخير للهلال بعد عدد من الأسماء، قال "نعم، كان بالفعل لديهم عدد من المرشحين لكن عدم التوصل لاتفاق معهم أعادهم لجيسوس وكان الخيار الأخير، لكن مع هذا أقول أنه كان خيارهم الأول طوال السنوات الـ3 الماضية، تحدثوا معه مرارًا وتكرارًا وحاولوا إقناعه بتدريب الفريق حين كان في البرازيل وتركيا لكنه رفض الأمر تمامًا".

أتم "جيسوس كان يرفض تمامًا العمل مع الهلال من جديد لكنه وافق على عرضهم الأخير بعدما جلس لعدة أسابيع في البيت دون عمل عقب نهاية مهمته مع فنربخشة، لم يتحمل فكرة الجلوس دون عمل أبدًا ولم يمتلك الحماس للعمل مع المنتخب السعودي".

يُشار إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يُعلن حتى الآن خليفة هيرفي رينارد في تدريب الأخضر.