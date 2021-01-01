محامو ميسي يدرسون مقاضاة بارتوميو وتوسكيتس بسبب تسريب العقد

الأزمات بين ميسي وبارتوميو وبرشلونة متواصلة

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن فريق المحامين الخاص بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يفكرون في في اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس نادي برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو ومسيري النادي الحاليين.

وبحسب ما نشر على صجيفة الموندو اليوم فإن راتب ميسي السنوي مع برشلونة في عقده الأخير الذي وقعه في 2017 هو 138 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى متغيرات وحوافز.

وينص عقد ميسي على تقاضي مبلغ 115 مليون يورو بمجرد الموافقة على التجديد، بالإضافة إلى مكافأة ولاء يتحصل عليها بعد قضاء فترة محددة في الكامب نو، وقد حصل الأرجنتيني بحسب التسريب على 92% من إجمالي هذه المتغيرات.

أشارت إل موندو أيضًا إلى أن الإجمالي الذي سيحصل عليه ليونيل ميسي مع نهاية هذا العقد، هو 555 مليون و237 ألف و619 يورو.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة ماركا فإن محاميه ليسوا سعداء، فقد كانوا يدرسون الأمر صباح يوم الأحد وقد يتخذون إجراءات قانونية ضد أفراد معينين في إدارة النادي الكتالوني.

وتابعت الصحيفة الإسبانية مشيرة إلى أن فريق المحامين يخططون لمقاضاة كل من كشف الأرقام ويمكنه أيضًا اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الخمسة الذين كانوا على علم بها.

التفاصيل السرية للعقد لم تكن معروفة إلا لمجموعة أشخاص يعرفها ميسي وفريقه القانوني جيدًا وهذا سيسهل عليهم استنتاج من قام بتسريب هذه المعلومات للصحافة.

يمكن استنتاج أن هذا يشمل الرئيس السابق للنادي الكتالوني جوسيب ماريا بارتوميو وأوسكار جراو اللذين وقعا العقد مع ميسي في صيف 2017، والمدير المؤقت الحالي كارليس توسكيتس.

ما هي تفاصيل تسريب عقد ميسي مع برشلونة؟ وكم راتبه السنوي؟

ومن جهته قام نادي برشلونة بتبرئة نفسه من خلال بيان يأسف فيه النادي على نشر هذه المعلومات على اعتبار أنها وثيقة خاصة يحكمها مبدأ السرية بين الطرفين وليس من المفترض أن تخرج لوسائل الإعلام.