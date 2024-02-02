بعد محاربته "مافيا ميسي" .. جوائز كريستيانو رونالدو بين اتهامات "السرقة والشراء والمجاملة"

جدل جوائز كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي "مسلسل مستمر"..

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"الكرة الذهبية والأفضل في العالم فقدتا مصداقيتهما".. بهذه الكلمات علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على جوائز غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، في عام 2023.

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ميسي فاز بـ"الكرة الذهبية" لعام 2023؛ قبل أن يتم اختياره بعدها كـ"أفضل لاعب في العالم"؛ وهي الجائزة التي أثارت الجدل، بسبب خروج بطولة كأس العالم "قطر 2022"، والتي توّج بها الأسطورة الأرجنتينية، من المعايير.

وعن ذلك يقول كريستيانو، الفائز بـ"الكرة الذهبية" 5 مرات: "أنا لم أعد أؤمن بهذه الجوائز.. لقد حاربت هذه المنظمات لعدة سنوات"؛ أو كما سماها البعض "مافيا ميسي".

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وفي الحقيقة.. رونالدو نفسه تعرض للتشكيك، في بعض الجوائز التي تحصل عليها خلال مسيرته الكروية الطويلة؛ بغض النظر عن أنه كان يستحقها بالفعل أم لا.

أكبر سرقة في تاريخ "فيفا"

وتُعد جائزة "أفضل لاعب في العالم" عام 2013، والتي تحصل عليها الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 38 سنة، واحدة من الأكثر إثارة في التاريخ.

اختيار كريستيانو رونالدو؛ جاء على الرغم من خروجه بموسم "صفري" مع العملاق الإسباني ريال مدريد وقتها؛ وعلى حساب النجم الفرنسي فرانك ريبيري، الذي كان يقدّم مستويات خيالية مع نادي بايرن ميونخ الألماني.

ريبيري توّج بالثلاثية التاريخية "الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا"، في موسم 2012-2013، وكان النجم الأول في الفريق، والعنصر الأساسي في هذه الإنجازات؛ وعلى الرغم من ذلك لم يفز بجائزة الأفضل في العالم.

الإثارة لم تتوقف عند هذا الحد.. حيث قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقتها، بتمديد التصويت على جائزة "الأفضل"، لما بعد مباراة البرتغال والسويد، في الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2014؛ وهي المباراة التي سجل فيها كريستيانو رونالدو "هاتريك"؛ ليقود منتخب بلاده إلى المونديال.

وبخصوص هذا الأمر.. قال ريبيري في تصريحات مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "إنه عار.. تمديد التصويت يثير الكثير من التساؤلات"؛ الأمر الذي تفاعلت معه العديد من الصحف، وخاصة البرشلونية منها؛ بتسميتها بـ"أكبر سرقة في التاريخ".

أما جائزة "الأفضل في العالم" 2016، وعلى الرغم من أحقية رونالدو بالحصول عليها؛ نظرًا لإنجازاته بالتتويج بلقبي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وكأس الأمم الأوروبية مع منتخب البرتغال؛ إلا أنها صاحبها بعض التشكيك أيضًا.

في ذلك الوقت.. كان هُناك ثنائي عالمي يقدّم مستويات مبهرة على المستوى الشخصي؛ وهما المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز والنجم الفرنسي أنطوان جريزمان.

سواريز وقتها سجل 59 هدفًا وصنع 24 آخرين في 53 مباراة رسمية مع العملاق الإسباني برشلونة، متوّجًا بلقبي الدوري والكأس المحليين، بينما قاد جريزمان، فريق العاصمة أتلتيكو مدريد، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، مع حصوله على جائزتي أفضل لاعب والهداف في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وهُنا.. البعض رأى أن سواريز أو جريزمان الأحق بجائزة أفضل لاعب في العالم 2016، حتى ولو لم يتحصلا على نفس بطولات رونالدو، على غرار 2013؛ خاصة أن كريستيانو، لم يكن مؤثرًا في نهائي دوري الأبطال، كما خرج من نهائي كأس أمم أوروبا، بعد 25 دقيقة فقط؛ بسبب الإصابة.

شراء جائزة ومجاملة لرونالدو

هُناك بعض الجوائز الأخرى التي تحصل عليها رونالدو، وقيل إنها جاءت بسبب المجاملات؛ مثل اختيار "مقصيته" في شباك نادي يوفنتوس الإيطالي، بربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-2018، كأفضل هدف في الموسم.

لا يختلف اثنان على جمالية الهدف؛ إلا أن استبعاد "المقصية المبهرة" لزميله في ريال مدريد وقتها، النجم الويلزي جاريث بيل، والتي سكنت شباك النادي الإنجليزي ليفربول، في نهائي نفس النسخة من دوري أبطال أوروبا؛ هو ما أثار الجدل عالميًا، وجعل البعض يزعم أن هناك مجاملة خاصة لرونالدو.

نفس الحال كان في عام 2021؛ عندما استحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جائزة خاصة في حفله؛ من أجل تكريم كريستيانو رونالدو، بعد أن أصبح أفضل هداف دولي.

وبعيدًا عن كونه يستحقها؛ إلا أن هذه الجائزة التي لم تكن موجودة سابقًا، جعلت بعض الأصوات تتعالى بشأن محاولة "فيفا"، ترضية رونالدو، الذي شكك في حصول ميسي، على "أفضل لاعب في العالم" في نفس العام.

وأخيرًا وليس آخرًا.. أحيط الجدل بشأن الجائزة التي تحصل عليها كريستيانو رونالدو عام 2020 كـ"لاعب القرن"؛ والممنوحة من رابطتي اللاعبين والوكلاء.

الاتهامات طاردت خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو في ذلك الوقت؛ بأنه من قام بـ"شراء" هذه الجائزة للأسطورة البرتغالية، باعتباره أكبر المساهمين فيها.

وبغض النظر عن كل هذا الجدل الذي أثير حول جوائز رونالدو وميسي؛ فلا أحد يمكنه أن يشكك في هذا الثنائي، باعتبارهما الأفضل في تاريخ اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

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