محادثة واضحة بين هاري كين وتوتنهام.. بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد يترقبان النتيجة

أحمد مجديأحمد مجدي
|
Harry Kane Tottenham Manchester United 2022-23Getty
انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازتوتنهامبايرن ميونخمانشستر يونايتدهاري كين

مستقبل هداف توتنهام في شمال لندن محل شكوك

لا يزال المهاجم هاري كين الذي أصبح هداف توتنهام وإنجلترا على مر العصور هذا الموسم، محل التساؤل حول المدة التي سيقضيها في نادي شمال لندن، هذا لأنه يقترب من السنة الأخيرة من عقده الحالي ولم يقدم أي مؤشر على أنه سيتم تمديد عقده.

لفتت حالة عدم اليقين تلك أنظار مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ، وسيكون الأمر أكثر احتمالًا إذا لم يتأهل توتنهام إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بما سيجعل بقاء كين أمرًا شديد الصعوبة.

عن هذا، قال مدرب توتنهام المؤقت ريان ماسون، الذي ورث زمام الأمور بعد رحيل أنطونيو كونتي: "لقد أجرى محادثة واضحة وصادقة مع مسؤولي توتنهام حول مستقبله وما نحتاج إلى محاولة القيام به لمنحنا أفضل فرصة ممكنة لإنهاء الموسم بشيء ما".

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا يريد أن يحرز الألقاب بشكل ملح، وهنا نعني الألقاب الجماعية مع فريق يستطيع التتويج كل عام، مع إحرازه العديد من الألقاب الفردية في مسيرته.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

430074 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 34%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
430074 الأصوات

اختيارات المحررين