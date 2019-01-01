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محادثات تجديد عقد أوريجي تسير بشكل إيجابي

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أوريجي يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكدت عدة مصادر صحفية إنجليزية أن المحادثات بين ديفوك أوريجي وإدارة ليفربول من أجل تجديد عقد اللاعب تسير بشكل جيد.

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وكان أوريجي قد تصدر المشهد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وفي المباراة النهائية بعد حسم الموقعتين بأهدافه الحاسمة.

وسجل أوريجي هدفين في مرمى برشلونة في مباراة الريمونتادا الشهيرة، كما سجل الهدف الثاني في شباك توتنهام في المباراة النهائية.

وحول ذلك، تمسك ليفربول بتجديد عقد لاعبه، في الوقت الذي أعلن فيه رحيل المهاجم الآخر دانييل ستوريدج عن صفوف الفريق.

وقالت مصادر صحفية إنجليزية إن تجديد عقد اللاعب بات مسألة وقت لا أكثر بعدما سار كل شيء في طريق إيجابي بالنسبة للطرفين.

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يذكر أن ديفوك أوريجي كان قد انضم إلى ليفربول عقب نهاية كأس العالم 2014، ولكنه بدأ يأخذ فرصته هذا الموسم فقط.

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