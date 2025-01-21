محادثات أنشيلوتي وريال مدريد.. شيء واحد يجعل الإيطالي مدربًا للملكي الموسم المقبل!

المدرب الإيطالي يرى أنه "في أفضل فريق بالعالم"

لا يفكر كارلو أنشيلوتي إلا في أمر واحد، وهي الاستمرار في صنع التاريخ في ريال مدريد، من باب الولاء للنادي والرغبة في الإقامة بالنادي والمدينة التي يشعر بالسعادة فيها كل يوم يقضيه هناك.

يطلق على أنشيلوتي في ريال مدريد أنه المدرب صاحب المشروع "دون تاريخ انتهاء صلاحية" وهو لا يمل من القول إنه في "أفضل فريق ومكان في العالم".

وسط هذه الأجواء الهادئة بين الطرفين، والمليئة بالرضا خصوصًا مع تحسين مسار الفريق في الدوري الإسباني حيث بات متصدرًا لترتيب المسابقة أمام أتلتيكو مدريد وبرشلونة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ماركا" تؤكد أن المحادثات ستجري بين ريال مدريد وأنشيلوتي حين ينتهي الموسم الكروي، وستكون النتائج الفيصل في تحديد كل شيء.

وفي ظل التقارير العديدة التي تحدثت عن رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم أيًا كانت النتائج، يبدو أن هناك هامشًا لبقاء أنشيلوتي في الملكي حال ساعدته النتائج على ذلك.