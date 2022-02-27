ما هي فرص تأهل الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

مرة أخرى، يعيش نادي الزمالك وضعًا معقدًا للغاية في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد أن وضع لاعبو "المارد الأبيض" أنفسهم في مأزق لا يحسدون عليه من جديد.

الزمالك لم يحقق أي فوز حتى الآن في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2022، بعد أن وضعته القرعة في مجموعة متوازنة إلى حد بعيد، بجانب الوداد المغربي، والثنائي الأنجولي بترو أتلتيكو وساجرادا.

جدول مباريات ومجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022 والقنوات الناقلة

لكن، ما هي فرص تأهل الزمالك لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022؟

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022

قبل الخوض في حسابات تأهل الزمالك عن مجموعته في دوري أبطال إفريقيا، علينا أولاً التعرف على جدول ترتيب المجموعة، وكيف يتم تحديد المتأهلين والمباريات المتبقية للفريق في دور المجموعات.

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بترو أتلتيكو 3 2 1 0 5 3 +2 7 2 الوداد 3 2 0 1 7 3 +3 6 3 الزمالك 3 0 2 1 3 5 -2 2 4 ساجرادا 3 0 1 2 0 4 -4 1

الزمالك استهل مشوار دور المجموعات بتعادل صعب ومخيب على أرضه مع بترو أتلتيكو بنتيجة 2-2، بعد أن كان متأخرًا في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة، ثم تعادل سلبيًا أمام ساجردا في أنجولا، قبل أن يخسر بنتيجة 3-1 من الوداد في المغرب.

ما هي قواعد التأهل في دوري أبطال إفريقيا؟

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقًا لعدد النقاط التي جمعها كل فريق.

في حالة التساوي بين فريقين أو أكثر يتم اللجوء للمعايير الآتية:

​​عدد النقاط التي جمعها كل فريق من المواجهات المباشرة مع الفرق المتساوي معها.

فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق على أرض الخصم في المواجهات المباشرة مع المتساوي معهم.

عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في أرض المتساوي معه.

إذا استمر التساوي بين فريقين أو أكثر بعد الرجوع لجميع المعايير السابقة يتم اللجوء للآتي: فارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة. عدد الأهداف التي سجلها كل فريق في جميع المباريات. عدد الأهداف الذي سجلها الفريق في جميع المباريات خارج ملعبه. القرعة.



ما هي مباريات الزمالك المتبقية في دوري أبطال أفريقيا 2022؟

المباراة الموعد الملعب الزمالك - الوداد الجمعة 11 مارس 2022 ستاد القاهرة بترو أتلتيكو - الزمالك الجمعة 18 مارس 2022 11 نوفمبر الزمالك - ساجرادا الجمعة 1 أبريل 2022 ستاد القاهرة

*تواريخ المباريات أولية، حيث لم تتحدد رسميًا بعد

يملك الزمالك ثلاث مباريات من أجل إحياء آماله في التأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، الأولى أمام الوداد في القاهرة، ثم يتوجه إلى أنجولا لخوض مباراتين، أمام بترو أتلتيكو وساجرادا على الترتيب.

ما هي فرص تأهل الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2022؟

يملك الزمالك ثلاث فرص من أجل حجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022، إما بالتأهل في الصدارة أو في المركز الثاني.

الفرصة الأولى

الزمالك يملك فرصة للتأهل في صدارة المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2022، لكنه مطالب بالفوز في الثلاث مباريات المتبقية، مع خسارة بترو أتلتيكو من الوداد في المغرب، ثم تعثر النادي المغربي أمام ساجرادا في أنجولا.

ويمكن أيضًا للزمالك التأهل في الصدارة إذا ما فاز في جميع مبارياته، مع تعادل الوداد وبترو أتلتيكو، حتى إذا فازا على ساجرادا، وحينها سيصل "الفارس الأبيض" إلى 11 نقطة، ويتأهل معه بترو أتلتيكو في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة.

الفرصة الثانية

الزمالك يحتاج أيضًا الفوز في المباريات الثلاث القادمة من أجل الوصول إلى النقطة 11.

لكن إذا ما تمكن الوداد من الفوز على بترو أتلتيكو وساجرادا سيصل إلى النقطة 12 ويتأهل في صدارة المجموعة.

وحينها سيكون بترو أتلتيكو قد خسر من الوداد والزمالك، ليصل رصيده إلى 10 نقاط إذا ما فاز على ساجرادا.

ويمكن أن يتأهل الزمالك وصيفًا خلف بترو أتلتيكو، لكن بشرط خسارة الوداد أمام الفريق الأنجولي.

الفرصة الثالثة

تعد هذه فرصة بعيدة إلى حد كبير، حيث تضع فرضية فوز الزمالك في مباراتين والتعادل في واحدة، ليصل مجموع نقاطه إلى 9.

في هذه الحالة، يجب على الزمالك الفوز على الوداد بفارق أفضل من فارق خسارته في المغرب، ثم الفوز في واحدة من المباراتين التاليتين والتعادل في الأخرى.

التأهل في الوصافة بهذا السيناريو يحتاج إلى شرط خسارة الوداد أمام بترو أتلتيكو، أو تعادله في آخر مباراتين بدور المجموعات.

في هذه الحالة يصل رصيد الوداد إلى تسع نقاط، ويتأهل الزمالك بأفضلية المواجهات المباشرة.