مواعيد مباريات ملحق دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات ومجموعات دوري أبطال آسيا 2021، القنوات الناقلة وما هو النظام الجديد للبطولة التي تسبب فيه تفشي فيروس كورونا؟

تنطلق النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء 7 أبريل 2021، وذلك بمباريات الملحق المؤهل لدور المجموعات.

تتميز نسخة دوري أبطال آسيا 2021 أنها على حسب قرار الاتحاد الآسيوي ستتضمن مشاركة 40 ناديًا، وهي المرة الأولى التي يتم تنظيم البطولة بهذا العدد الهائل من الأندية المشاركة، وعلى خلاف النسخة الماضية تقرر أن يقام دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة.

ستلعب جميع مباريات الملحق في نفس اليوم، باستثناء مباراة واحدة هي مباراة فولاذ الإيراني والعين الإماراتي التي ستقام في 10 أبريل 2021.

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات ملحق دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والملاعب.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لملحق دوري أبطال آسيا 2021؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وستخصص مجموعة من قنواتها لنقل جميع المباريات.

أما عن مباريات الملحق، فلم تعلن حتى الآن القنوات الناقلة لها في الشرق الأوسط.

ما هي الملاعب المستضيفة لمباريات ملحق دوري أبطال آسيا 2021؟

لن تقام مباريات ملحق دوري أبطال آسيا في مدينة واحدة، بل ستلعب في ملعب أحد طرفي كل مباراة.

سيستضيف الغرافة نادي أجمك في ستاد ثاني بن حمد، وستقام مباراة الوحدة الإماراتي ضد الزوراء العراقي في ستاد آل نهيان، وسيستضيف الوحدة السعودي القوة الجوية العراقي في ستاد الملك عبد العزيز.

أما المباراة الوحيدة التي ستقام في ملعب محايد فهي مباراة فولاذ والعين، حيث ستقام في ستاد الأمير فيصل بن فهد.

جدول مباريات ملحق دوري أبطال آسيا 2021

المباراة الموعد الملعب الغرافة - أجمك الأربعاء 7 أبريل 2021،

25 شعبان 1442،

18:20 قطر، 19:20 الإمارات ستاد ثاني بن حمد الوحدة الإماراتي - الزوراء الأربعاء 7 أبريل 2021،

25 شعبان 1442،

19:40 الإمارات، 18:40 العراق ستاد آل نهيان الوحدة السعودي - القوة الجوية العراقي الأربعاء 7 أبريل 2021،

25 شعبان 1442،

20:45 السعودية والعراق، 21:45 الإمارات ستاد الملك عبد العزيز فولاذ - العين السبت 10 أبريل 2021،

28 شعبان 1442،

19:50 الإمارات، 18:50 السعودية ستاد الأمير فيصل بن فهد

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 شباب الأهلي دبي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 استقلول 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الغرافة / أجمك 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشارقة 0 0 0 0 0 0 0 0 2 تراكتور 0 0 0 0 0 0 0 0 3 باختاكور 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الوحدة السعودي / القوة الجوية 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الدحيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الأهلي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الشرطة 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 النصر 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الوحدات 0 0 0 0 0 0 0 0 4 فولاذ / العين 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 بيرسبوليس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 الريان 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جوا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الوحدة الإماراتي / الزوراء 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باثوم يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أولسان هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فيتيل 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 1 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جيانجسو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ناجويا جرامبوس 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جوهور دارول 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 3 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 جيونبوك هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جامبا أوساكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 تامبينيس روفرز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سيدني 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كاوازاكي فرونتيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جوانزو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 يونايتد سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 4 0 0 0 0 0 0 0 0