"مجرد نظرة تكفي" .. أشرف حكيمي يشيد بمدى تفاهمه مع كيليان مبابي!

حكيمي يعلق على طبيعة علاقته مع مبابي ودور زيدان في مسيرته..

عبر المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن اعتزازه بصداقة كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي، مؤكدًا أنه يشعر بالارتياح للعب إلى جانبه.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ميلان الإيطالي، مساء الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو" لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وقبل ساعات قليلة من المباراة، أدلى حكيمي بتصريحات لشبكة "RMC" الفرنسية، أشاد فيها مبابي، كما تحدث عن دور زين الدين زيدان، مدربه السابق في ريال مدريد الإسباني في مسيرته.

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وقال حكيمي: "أنا سعيد بوجود مبابي إلى جانبي، عندما تشعر بالارتياح مع زميل لك داخل وخارج الملعب، فإن هذا يسهل كثيرًا اللعب بجانبه".

وأضاف: "بالنسبة لي، فمن دواعي سروري اللعب مع قائد منتخب فرنسا، اللعب مع مبابي أسهل، نظرًا لمكانته كلاعب، نفهم بعضنا جيدًا، ونعرف بالضبط أين ومتى نريد الكرة بمجرد نظرة".

وفيما يتعلق بزيدان، قال حكيمي: "إنه أول شخص وضع ثقته بي ومنحني فرصة اللعب لريال مدريد، كانت تجربة العمل معه مذهلة".

وأضاف: "كان وجوده كمدرب أمرًا لا يُصدق، لقد تعلمت منه واستمعت إليه، كنت لاعبًا شابًا يعيش حلمه".

واختتم حكيمي تصريحاته قائلًا: "كنت أحاول استيعاب كل ما قاله لي، نصائح زيدان أفادتني كثيرًا بعد مغادرة ريال مدريد إلى ألمانيا".

يذكر أن حكيمي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021، قادمًا من إنتر الإيطالي، ويمتد عقده في "حديقة الأمراء" حتى 2026.