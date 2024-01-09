بمجرد الوصول إلى السعودية .. فيديو يزيد قلق الجماهير بسبب نجم برشلونة!

الجماهير البرشلونية تنتظر أول بطولة في الموسم الحالي 2023-2024

زاد نجم نادي برشلونة الإسباني، من "قلق" الجماهير؛ قبل مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي، في بطولة كأس السوبر المحلي.

السعودية تستضيف بطولة كأس السوبر الإسباني على أراضيها؛ حيث سيواجه ريال مدريد، غريمه أتلتيكو مدريد في نصف النهائي الأول، بينما يضرب برشلونة، موعدًا مع أوساسونا.

ونشر برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني الشهير، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، من وصول الفريق الكاتالوني، إلى المملكة العربية السعودية، استعدادًا للمشاركة في كأس السوبر.

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وعلق البرنامج على المقطع؛ قائلًا: "هل يعرج البرتغالي جواو كانسيلو؟"؛ في إشارة إلى ظهير أيمن نادي برشلونة، والذي يُعاني من الإصابة.

كانسيلو البالغ من العمر 29 سنة، تعرض للإصابة في مباراة برشلونة الأخيرة بمسابقة الدوري الإسباني، والذي فاز فيها الفريق بصعوبة (2-1) على لاس بالماس.

وضم الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، الظهير البرتغالي إلى قائمة كأس السوبر؛ على أمل اللحاق بالمباراة النهائية على الأقل، حال تأهل الفريق.