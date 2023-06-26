حدد نادي النصر، هدفه القادم في الميركاتو الصيفي الحالي؛ بمجرد الانتهاء من صفقة النجم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان إنتر الإيطالي.
النصر حصل على الضوء الأخضر من الإنتر؛ للتعاقد مع بروزوفيتش مقابل 24 مليون يورو تقريبًا؛ حيث يتبقى موافقة اللاعب فقط؛ من أجل إتمام الصفقة؛ وفقًا للإعلامي الرياضي فابريتسيو رومانو.
وبمجرد التوقيع مع النجم الكرواتي.. سيطير أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، من إيطاليا - حيث يتواجد حاليًا - في فرنسا؛ لحسم صفقة عالمية جديدة؛ حسب ما ذكرته قناة "الكأس" القطرية.
القناة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أعلنت سفر الغامدي إلى باريس، يوم الأربعاء القادم؛ من أجل حسم صفقة الإيفواري سيكو فوفانا، قائد ومتوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي لانس الفرنسي.
فوفانا الذي مثل أندية أودينيزي الإيطالي، ولوريان وباستيا الفرنسيين، والفئات السنية لمانشستر سيتي وفولهام في إنجلترا، يبلغ من العمر 28 سنة، ويلعب في صفوف لانس منذ صيف 2020.
جدير بالذكر أن النجم الإيفواري الذي كان مطلبًا كبيرًا لجماهير النصر، في الأيام الماضية، سجل 21 هدفًا وصنع 12 آخرين، خلال 112 مباراة رسمية مع الفريق الفرنسي، في مختلف المسابقات.
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