مجدي عبد الغني: فكرنا في إقامة دوري المجموعتين وما دخل وزير الرياضة في إلغاء المسابقة؟

عضو اتحاد الكرة يحسم الأمر حول الحديث عن إلغاء الدوري هذا الموسم

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت حول إلغاء بطولة الدوري المصري، بسبب تنظيم كأس الأمم الأفريقية.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية: "الأخبار والشائعات تنتشر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض من الجماهير يتعامل مع هذه الشائعات على أنها حقائق".

وواصل: "فرج عامر رئيس نادي سموحة لا يعلم إمكانية إلغاء الدوري، ولا حتى وزير الرياضة من شأنه هذا الأمر، ما دخل وزير الرياضة بإلغاء المسابقة".

💬- فرج عامر: وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، أبلغني بصعوبة استكمال بطولة الدوري الموسم الحالي. pic.twitter.com/BMkf8iPomb — جول مصر (@goaleg) February 11, 2019

وتابع: "نعلم ان الدوري لن ينتهي قبل بطولة أمم أفريقيا، أشرنا أكثر من مرة قبل ذلك أن الدوري مستمر، نحتاج إلى الهدوء في هذا الموسم الاستثنائي".

وأكمل: "في بداية الموسم كنا نفكر في إقامة الدوري من مجموعتين، ولكن عندما قمنا بهذه الفكرة من سنوات، كان الدوري ضعيفاً ولم يحقق الأهداف المطلوبة منه".

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وألمح فرج عامر رئيس نادي سموحة، في تصريحات إذاعية بالأمس عن إمكانية إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، وفقاً لحديثه مع وزير الرياضة أشرف صبحي.