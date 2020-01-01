مجدي عبدالغني عبر قناة الزمالك: يجب منع أي تجاوزات بين القطبين

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تحدث مجدي عبدالغني نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن المناوشات الدائرة في الفترة الأخيرة بين قناتي القلعة الحمراء والزمالك.

وسادت المناوشات في الفترة الأخيرة بين قناتي الأهلي والزمالك قطبا كرة القدم في مصر، مما أدى لوجود حالة من الشحن بين جماهير الفريقين.

وأكد عبدالغني خلال حديثه عبر قناة نادي "الزمالك"، على أهمية عدم التجاوز من هذا الجانب أو الجانب الآخر حتى لا تتطور المناوشات.

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وقال نجم الأهلي السابق: "لا نقبل أي تجاوز من قناة النادي الأهلي أو من قناة نادي الزمالك"، مشيرًا إلى ضرورة سيطرة الاحترام على العلاقات بين الناديين.

وأضاف عبدالغني خلال تصريحاته: "أي تجاوز من قناة الزمالك أو قناة الأهلي، سيؤدي في النهاية إلى ما لا يحمد عقباه".

وتسعى جميع الأطراف في الوقت الحالي لتهدئة الأمور بين الناديين التي وصلت إلى تقديم شكاوى ضد بعضهما بسبب التجاوزات.