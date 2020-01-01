مجدي تراوي: مواجهة الزمالك صعبة وكل مباراة لها هدف

مدرب الترجي التونسي يتحدث عن مواجهة الزمالك.

أكد مجدي التراوي، مدرب الترجي التونسي، على أن قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وضعت فريقه في مواجهة فريق محترم وهو نادي الزمالك المصري.

وأقيمت قرعة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا مساء الأربعاء الماضي في القاهرة، حيث أوقعت الترجي في مواجهة الزمالك.

وقال التراوي خلال تصريحات نشرتها صحيفة "الشروق" التونسية: "الزمالك سيكون منافس صعب خلال مواجهتي دوري أبطال إفريقيا".

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المدرب المساعد بالترجي تابع: "كل مواجهة مع الزمالك لها هدف معين، وعلى الترجي أن يحكم التعامل مع كل رهان بكل ثقة وبتركيز أكثر خلال الفترة القادمة".

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ومن المقرر أن يواجه الترجي نظيره الزمالك، في مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم 14 فبراير الجاري، على أن يواجهه في مباراتي دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الترجي سيواجه الزمالك بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، والفريق الأبيض بطلًا لكأس الكونفدرالية، في العاصمة القطرية الدوحة، في كأس السوبر الإفريقي.