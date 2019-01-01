مدرب الترجي: الهلال يمتلك عناصر مميزة وهدفنا الفوز عليه

تراوي يتحدث عن مواجهة الهلال السعودي.

من قطر - ماجد جزر

أكد مجدي تراوي، المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي، على أن مواجهة الهلال السعودي ستكون صعبة، لأن المنافس يمتل عناصر مميزة وفرديات رائعة.

تراوي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي فبل المباراة: "هدفنا هو الفوز مباراة صعبة جدًا لان فريق الهلال كبيرًا ومحترم جدًا ولديه عناصر مميزة وفرديات ممتازة في الجانب الهجومي".

وتابع: "هذه المشاركة الثانية على التوالي ولم نُحقق الفوز من قبل في المباراة الأولى، لذلك هدفنا هو تحقيق الفوز وتقديم نتيجة ومباراة قوية".

وأردف: "شرف كبير التواجد بشكل مستمر في كأس العالم للأندية سواء كلاعب أو مدير فني، وأضعنا بالفعل من قبل فرص التأهل قبل ذلك سواء أمام العين الموسم الماضي، ولكن الآن لدينا الخبرة الكافية لتلافي هذه الأخطاء".

وتحدث مدرب الترجي عن تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث قال: "تقنية الفار تمنح العدل في المباريات لكل الفرق وهذا أمر جيد لتلافي الأخطاء التحكيمية".

مجدي تراوي واصل حديثه قائلًا: "تغير الكثير عن الموسم الماضي، فرحل 6 لاعبين وتعاقدنا مع غيرهم وبالفعل اندمج الجميع بشكل رائع".

واستطرد قائلًا: "الجميع جاهز لخوض المباراة بما فيهم خليل شمام قائد الفريق، والمجموعة كاملة للتواجد وهذا الأمر ميزة إضافية لنا".

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مدرب الترجي استكمل حديث قائلًا: "هدفنا الآن هي مباراة الهلال ونسير خطوة بخطوة ولا يوجد مجال للحديث عن الأدوار الاخرى، وبعدها يُمكننا الحديث عن أي شيء أخر".

وقال تراوي: "تعلمنا من التجارب السابقة عدكم المبالغة بالفرحة في التواجد في البطولة، وهدفنا هو ترجمة هذه الخبرات التي اكتسبناها من قبل".

واختتم تراوي حديثه قائلًا: "بالتأكيد الكرات الثابتة هي السلاح الأهم في العالم كله وليس شمال إفريقيا فقط، ومثل هذه الكرات تُنهي المباريات، ولكننا سنكون في كل التركيز على كافة التفاصيل".

الترجي سيواجه نظيره الهلال السعودي مساء غدٍ السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في قطر حاليًا.