"مجبر الاتحاد" .. بند يورط لؤي ناظر أمام ستيفانو بيولي وينصف كريم بنزيما

يبدو أنه لا مفر أمام رئيس الاتحاد وعليه الرضوخ لبنزيما!

بعض إعلاميين الاتحاد يطالبون وزارة الرياضة بالتدخل حاليًا لإنقاذ النادي من يد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لكن يبدو أن "العقد قد انفرط" بالفعل ولم يعد بالإمكان التدخل!

بحسب مصادر "كووورة" فإن المهاجم الفرنسي رفض تعاقد النادي مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، ويرغب في مواطنه كريستوف جالتييه، رغم أن العميد اتفق بالفعل مع الأول حتى أنه أعلن عن توليه المسؤولية الفنية للنمور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لكنه عاد وحذف منشوره.

هذا دفع تقارير أخرى للحديث عن تفكير لؤي ناظر؛ الرئيس المنتخب حديثًا للنادي قبل أسبوع واحد تقريبًا، في تقديم استقالته بعدما تفاجأ بسيطرة بنزيما على زمام الأمور بشكل ما.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن المفاجأة الأكبر كشفت عنها صحيفة "توتو سبورت" التي أكدت أن هناك بند في عقد بنزيما مع الاتحاد يرغم النادي على الاستجابة لطلباته في ملف المدرب..

الصحيفة زعمت أن عقد الفرنسي يحتوي على بند محدد يمنحه حق التدخل في اختيار مدربين الفريق، وهو ما يمنحه القوة في الأزمة الدائرة حاليًا، إذ لا يمكن للنادي الإخلال بأحد بنود العقد.

الأيام المقبلة من شأنها أن تكشف المزيد عن هذه الأزمة، التي ربما تعطل استعدادات الفريق للموسم الجديد، فكافة منافسيه من الهلال، النصر والأهلي بدأوا بالفعل استعدادتهم، في حين الاتحاد الوحيد الذي لا يزال مشتتًا في رحلة البحث عن قائده الجديد.