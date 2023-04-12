مجاملة تحولت إلى كارثة .. انتهاء الحرب الكلامية بين جوارديولا وسباليتي!

عودة المياه إلى مجاريها بين سباليتي وجوارديولا

أعاد لوتشانو سباليتي مدرب نابولي -المياه إلى مجاريها- مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعد التصريحات الأخيرة بينهما في وسائل الإعلام.

البداية كانت بإشادة جوارديولا بنادي نابولي ووصفه بأنه "أفضل فريق في أوروبا" بعد أن وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين.

وبالرغم من ذلك لم يكن سباليتي سعيدًا جدًا بالثناء واعتبره حيلة للضغط على نابولي، واستمر الخلاف الإعلامي بين المديرين حيث وصفه جوارديولا بأنه شخص حساس وعصبي.

وقال سباليتي عن خلافه مع المدرب الإسباني: "لقد تعلمت الكثير من جوارديولا، الكل تعلم شيئًا منه بالنسبة لي، جوارديولا مثل يورجن كلوب وروبرتو دي زيربي، هم مدربين رائعين".

وأتم: "جوارديولا وكلوب ودي زيربي من بين مديري كرة القدم الذين أنظر إليهم دائمًا، لذا إذا أسيء جوارديولا فهم تعبيري، فأنا آسف لأنني سعيد حقًا عندما يقول مدرب مثله كلمات طيبة عن نابولي، سيستغرق الأمر أيام وأيام لأقدر مدى روعة برشلونة جوارديولا".