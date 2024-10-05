مجاملة الحكام للهلال؟ .. إعلامي سعودي يستعين برقم قياسي صادم للنصر في دوري روشن!

ألمح الإعلامي السعودي محمد الزيدي، إلى أن النصر من أكثر الأندية التي تستفيد من التحكيم، متحدثًا عن رقم قياسي مسجل باسم العالمي في هذا الشأن.

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وحل الزيدي ضيفًا على برنامج "سوالف" على قناة 24، وخلال المناقشة تطرق الضيوف إلى وجود شبهة مجاملة للهلال في مباريات دوري روشن، ليرد الإعلامي السعودي بأن النصر هو الأكثر استفادة من التحكيم.

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وقال الزيدي: "الهلال لم يطرد أمامه 105 لاعبين مثل النصر الذي يمتلك رقمًا قياسيًا، من الممكن أن يدخل به موسوعة جينيس، فهو أكثر الفرق التي تعرض منافسها للحصول على بطاقات حمراء بواقع 105 لاعبين".

وأضاف: "النصر الذي يحتل المركز الأول في هذه القائمة منذ تدشين الدوري السعودي للمحترفين في 2008، بينما الفريق الثاني بعده، حصل منافسوه على 40 بطاقة حمراء فقط".

ويستعد الهلال مساء اليوم لمواجهة مثيرة، عندما يحل ضيفًا على الأهلي بملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين، بينما يلتقي النصر ضيفه العروبة بالأول بارك في نفس الجولة.

ويدخل الهلال اللقاء وهو على قمة جدول ترتيب المسابقة برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة من 5 انتصارات، بينما يأتي الأهلي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط، أما النصر فهو الرابع بـ11 نقطة.