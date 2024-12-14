"جاي وجايب حكامه معاه" .. محمد الدويش يثير الجدل بتغريدة ساخرة عن "مبررات العاجزين" في الدوري السعودي

ماذا كتب؟

أثار الإعلامي السعودي محمد الدويش، حالة جدل واسعة، بعد حديثه عن الاتهامات المتبادلة بين جماهير الكرة السعودية بشأن حصول نادٍ بعنيه على مجاملات تحكيمية وتمييزه عنهم.

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ويحتل الهلال "حامل اللقب"، وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 34 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد المتصدر، بينما يتزعم ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال آسيا بـ16 نقطة، متفوقًا على الأهلي وصيفه بفارق الأهداف ويأتي النصر ثالثًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الدويش في تغريدة غامضة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "رئيسه يدخل الملعب ويكلّم الحكام ويقف خلف الڤار، مدربه يتجاوز منطقته، لاعبوه يرتكبون ضد خصومهم ما يريدون، جاي وجايب حكامه معه، هذه مبررات العاجزين الخاسرين!".

وأثارت هذه التغريدة جدلًا واسعًا بين الجماهير، حيث قام كل جمهور لنادٍ من الأندية المتنافسة بتأويلها للهجوم على المنافس، حيث انفجرت تعليقات المغردين من جماهير النصر والاتحاد لتأييد الدويش وقامت بعرض صور لعدد من المواقف التي تعرض مخالفات لأفراد من الجهاز الإداري للهلال في المباريات.

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في المقابل، تداولت الجماهير الهلالية تغريدة الدويش واستعرضت حالات مماثلة للاعبي النصر والجهاز الفني والإداريين، مشيرة إلى أن الدويش يقصد بتغريدته الدفاع عن الهلال من خلال وصفه لـ"مبررات العاجزين الخاسرين".