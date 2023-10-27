مثير للاهتمام .. كواليس محاولة ريال مدريد لخطف جوهرة برشلونة!

فرصة ذهبية ضاعت على العملاق المدريدي

برز فيرمين لوبيز لاعب برشلونة الشاب مؤخرًا كأحد أهم المواهب في أوروبا، ولكن ما لا يعرفه البعض أنه كان على وشك التوقيع لريال مدريد.

صاحب الـ20 سنة سجل هدفًا رائعًا في شباك شاختار بدوري أبطال أوروبا بالجولة الثالثة من دور المجموعات، ومن المتوقع أن يتواجد بخط وسط الفريق بالكلاسيكو أمام ريال غدًا، السبت، في جولة جديدة من الدوري الإسباني.

موقع "ريليفو" الإسباني قال إن اسم فيرمين ظهر على قائمة المواهب التي يريد ريال مدريد اقتناصها في شهر أكتوبر من العام الماضي، وقام الكشافين بالنادي بوضع عليه علامة "مثير للاهتمام".

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وفي 13 نوفمبر 2022 وصل التقرير النهائي عن النجم الشاب بعد مباراة كأس الملك لفريق الشباب مع "أونيون أدارفي" ليوصي بالتوقيع مع اللاعب الذي كان يتبقى على عقده وقتها عام واحد.

ولكن الصفقة لم تحدث بسبب اقتناع ريال بصعوبة موافقة برشلونة على بيع اللاعب الموهوب لمنافسه التقليدي، ليوقع فيرمين على عقد مع النادي الكتالوني حتى يونيو 2027.

يذكر أن فيرمين قضى الموسم الماضي مع فريق "ليناريس ديبورتيفو" بدوري الدرجة الثالثة الإسبانية، ونجح في تسجيل 12 هدفًا وصنع 4، مما لفت أنظار المدرب تشافي هيرنانديز الذي قرر الاعتماد عليه هذا الموسم لتميزه اللافت في أكثر من مركز بخط الوسط.