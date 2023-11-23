"مثل قطف الكرز" .. المدير التنفيذي للاتحاد يحسم ملف الانتقالات الشتوية

المدير التنفيذي للاتحاد يتحدث عن إقالة سانتو والتعاقد مع جاياردو

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حسم دومينجو سواريز الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، موقف ناديه من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، متحدثًا أيضًا عن إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو والتعاقد مع الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

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وقال سواريز خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "إقالة نونو سانتو بسبب النتائج، لأننا فقدنا الثقة منذ مباراة الهلال، وهناك بعض الأسباب الأخرى ولكن النتائج هي السبب الرئيسي، واتخذنا القرار في الوقت المناسب".

وأضاف: "التعاقد مع مارسيلو جاياردو جاء بعد أن استهدفنا التعاقد مع أفضل المدربين في العالم، والملف الشخصي له مرتبطًا بثقافة الاتحاد مع الفوز، فهو يفي بجميع المعايير التي وضعناها".

المدير التنفيذي للاتحاد واصل: "في فترة الانتقالات الشتوية لن نستطيع أن نتعاقد مع صفقات بشكل كبير غالبًا، لأن اللاعبين المتوفرين ربما لا يكونوا اللاعبين الذين نُريد ضمهم، ومن واقع خبرتي فالتعاقدات في الصيف ليست مثل الشتاء لأنها مثل قطف الكرز".

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واختتم سواريز تصريحاته قائلًا: "لن نستطيع تغيير كل شيء في الشتاء، وعلينا العمل مع اللاعبين لدينا لأنه هم من سينجحون عملنا".

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