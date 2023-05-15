"مثل البراز" .. إرلينج هالاند يثير إشمئزاز الجماهير بأحدث أطباقه بعد المباريات!

طبق هالاند الجديد بعد المباريات!

عرض إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي صور للوجبة التى تناولها بعد انتصار فريقه على إيفرتون، حيث ساهم بتسجيل هدف في شباك التوفيز خلال فوز السيتي بثلاثية دون رد على ملعب جوديسون بارك في الجولة ال36 من الدوري الإنجليزي.

رأسية هالاند في مرمى جوردان بيكفورد كتبت هدفه السادس والثلاثين في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وال52 في جميع المسابقات.

في وقت سابق من الموسم انتشرت العديد من التقارير عن تفضيلات اللاعب الغذائية والتى ساهمت في لياقته البدنية المذهلة وتألقه الرائع مثل شرب اللبن وأكل كبدة وقلوب الأبقار بالإضافة إلى أطباق اللازانيا التى يعدها له والده.

النرويجي الدولي نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" لعرض الوجبة التي طبخها لنفسه بعد المباراة، لكن المشجعين شعروا بالاشمئزاز مما رأوه.

وكتب أحدهم: "أنا مرتبك هذا مثل البراز"، وقال آخر مازحًا: "نسي أن يترك كلبه يخرج قبل المباراة"، وغرد ثالث: "هل هذا حتى صالح للأكل؟".

ومن المعروف أن هالاند يأكل مثل الدب حيث يستهلك أكثر من 6000 سعرة حرارية في اليوم حتى أن نظامه الغذائي قد صدم دوين جونسون النعروف بإسم "ذا روك" مصارع وممثل كندي شهير.