"مثل الأيس كريم الرديء" .. إيباي يسخر من "الموعد الغرامي" بين ريال مدريد ومبابي

مسألة كيليان مبابي تفسد ميركاتو ريال مدريد وتغضب الجماهير

على بعد أفل من 24 ساعة فقط من نهاية فترة انتقالات الصيف، ما زالت مسرحية الصيف الحالية التي تجمع بين كيليان مبابي وريال مدريد في وضع الانتظار.

لاعب باريس سان جيرمان وريال مدريد، لم يجدوا وسيلة لتوحيد مساراتهما، مما دفع جزءًا من جماهير الملكي إلى الانفعال ضد النجم الباريسي لعدم اتخاذه الخطوة وتحقيق رغبات مشجعي الفريق الأبيض.

بالطبع، لم يفوت إيباي لانوس، صانع المحتوى الذي يعلق بانتظام على آخر أخبار مبابي على وسائل التواصل الاجتماعي، فرصة لانتقاد النجم الفرنسي بسبب تردده وشكوكه المستمرة في قبول تحدي أن يصبح لاعبًا في ريال مدريد، الشخصية المعروفة بإنتاج محتوى عبر منصة "تيك توك" أظهر غضبه بسبب أن فريقه لم يقم بتعزيز خط الهجوم فقط من أجل انتظار تقرير مبابي لمستقبله.

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وقال لانوس: "ليس فقط بسبب أنه سيأتي. لقد رهنا هجومنا من أجله ولن يأتي لا يأتي ولن يأتي أحد آخر لأننا لا نزال ننتظره، نحن هنا نأكل آيس كريم سيء، هل لاحظت أنه لن يأتي أبدًا؟".

وقام صانع المحتوى بمقارنة رفض مبابي لريال مدريد برفض موعد محتمل على تطيبق "تيندر" للمواعدات: "اعتبر أن موعدك لن يأتي. الجرسون قد أشعل الأضواء وقال لك: هل يمكنك مغادرة البار؟ لا، لأنني في انتظار شخص ما إنهم يضحكون عليك، استيقظ لقد كنت في الحب مثلك، لقد كنت مثلك استيقظ يا رجل".

وواصل: "يبدو أن مبابي سيأتي إلى ريال مدريد يرتدى حذاء أبيض لقد خدعوك مرة أخرى، أيها الغبي".

وفي حالة من اليأس، تواصل إيباي مع عضو في نادي ريال مدريد لمعرفة ما إذا كان مبابي هو اللمسة الأخيرة في سوق الانتقالات التي يخفيها فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حيث قال: "كنت يائسًا وسألت شخصًا وقال لي: "إيباي، انتهى الأمر، لن يأتي". وأنا قلت "حسنًا، سأتراجع، وسأقفز من السفينة".