متى يعلن ريال مدريد عن صفقة مبابي؟

يعد مستقبل كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي المسألة الأكثر إلحاحًا في سوق الانتقالات، بالنظر إلى قيمته كأحد أفضل لاعبي العالم، ومحاولات فريقه المستميتة للحفاظ على خدماته.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتخذ اللاعب قرارًا بشأن مستقبله، سواء بالبقاء في "حديقة الأمراء" أو الرحيل إلى فريق آخر.

وإذا ما قرر مبابي في نهاية المطاف الرحيل عن باريس سان جيرمان، فإن ذلك سيكون فقط من أجل الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

النسخة الإسبانية في "جول GOAL" أكدت قبل عدة أيام أن مبابي توصل بالفعل إلى اتفاق على الشروط الشخصية مع ريال مدريد، وأن انتقاله إلى النادي الملكي أصبح وشيكًا.

ولم يتبق أمام مبابي سوى شهر واحد فقط في عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، الذي يحاول جاهدًا إقناع أحد أهم نجومه في السنوات الأخيرة بتمديد عقده دون جدوى.

ويصر مبابي، بطل كأس العالم 2018، على أنه سينتظر حتى نهاية الموسم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله، لكن ريال مدريد متأكد الآن من تأمين خدماته في صفقة انتقال حر.

متى سيعلن ريال مدريد عن صفقة مبابي؟

حتى إذا أعلن مبابي خروجه من باريس سان جيرمان في الأيام المقبلة، فإن ريال مدريد لا يخطط للإعلان عن الصفقة إلا بعد خوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2021-22 والقنوات الناقلة

ويسعى ريال مدريد إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه، حين يواجه ليفربول على ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية، باريس، يوم 28 مايو الجاري.

ولا يريد النادي الملكي أن يستحوذ انتقال مبابي على الانتباه ويشتت استعدادات المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي وفريقه قبل النهائي المرتقب.

ومن المرجح أن يتم تأكيد وصول مبابي إلى ريال مدريد في بداية يونيو المقبل، ويدرك "جول GOAL" تقديم اللاعب رسميًا في "سانتياجو برنابيو" سيتأخر إلى ما بعد انتهاء معسكر منتخب فرنسا في 13 يونيو.

هل توصل مبابي إلى اتفاق مع ريال مدريد؟

علم "جول GOAL" أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق نهائي مع مبابي بعد أربعة أشهر من المفاوضات، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة قبل الإعلان عن الصفقة.

وينتظر ريال مدريد أن يؤكد مبابي رحيله عن باريس سان جيرمان، وهو ما يمكن أن يفعله مباشرة بعد مباراة فريقه الأخيرة في موسم 2021-22 أمام ميتز في الدوري الفرنسي يوم 21 مايو الجاري.

Real Madrid plan to announce the signing of Kylian Mbappe after the Champions League final 🤩 pic.twitter.com/v8DT6o1XuD — GOAL (@goal) May 17, 2022

لطالما حلم مبابي باللعب في "سانتياجو برنابيو"، وكان ريال مدريد واثقًا من ضمه إلى صفوفه منذ محاولته الفاشلة في ضمه خلال الصيف الماضي، مع استسلام إدارة باريس سان جيرمان الآن لحقيقة أن الدولي الفرنسي يستعد لخوض تجربة جديدة.

ماذا قال مبابي عن مستقبله؟

مبابي وأثناء حضوره حفل تسليم جوائز الرابطة الوطنية للاعبين المحترفين الفرنسية كشف عن الموعد النهائي لاتخاذ القرار بشأن مستقبله.

وقال مبابي في تصريحاته: "لا أستطيع الحديث عن مستقبلي، لكنكم ستعرفون قريبًا جدًا، اقتربت من اتخاذ القرار".

وأضاف: "هذه ليست اللحظة المناسبة، لكن نعم أنا على وشك اتخاذ قراري النهائي".

وفسر مبابي تصريحاته بأنه سيكشف عن اختياره لمستقبله قبل تجمع منتخب فرنسا المقبل، والذي من المقرر أن يتم في 28 مايو المقبل.

مبابي كشف أيضًا عن السبب الذي جعل مبابي بطيئًا للغاية في اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.

وقال مبابي عن ذلك: "عليك احترام جميع الأطراف، أعلم أن الناس توقعوا مني الكثير".

وأضاف: "هذا أمر عادي، أنا في عجلة من أمري أيضًا، لكن الأمر لا يتعلق بي فقط".

واختتم مبابي: "لكن ها هو، انتهت الأمور الآن، ولم يتبق سوى بعض التفاصيل الصغيرة".