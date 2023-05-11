متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2023 في دوري روشن السعودي؟

تعرف على مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2023 في دوري روشن السعودي للمحترفين والدرجة الأولى..

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تحولت فترة الانتقالات في الدوري السعودي إلى ما يشبه ساحة المعركة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب محط أنظار الجميع، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتد ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا.

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وفي الشتاء الماضي فجر نادي النصر مفاجأة قوية بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، ومن المنتظر ألا يكون رونالدو آخر التدعيمات القوية التي تنضم إلى دوري روشن.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن ليونيل ميسي، قد يكون المفاجأة الأبرز في ميركاتو صيف 2023، إذ أنه من المنتظر انضمامه إلى أحد عملاقة الدوري السعودي.

لكن، ما هي مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2023 في الدوري السعودي؟ الإجابة تجدها هنا عبر "جول".

موعد سوق الانتقالات الصيفية 2023 في دوري روشن السعودي؟

لم يكشف الموقع الرسمي للدوري السعودي عن موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية في السعودية لموسم 2023-24.

ولكن كما حدث في العام الماضي من المنتظر أن يكون موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية في شهر يونيو 2023، على أن يتم قفل باب الانتقالات في شهر سبتمبر من العام ذاته.

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