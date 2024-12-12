متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الشتوية 2025 في دوري روشن السعودي؟

تعرف على مواعيد سوق الانتقالات الشتوية 2025 في دوري روشن السعودي للمحترفين والدرجة الأولى..

تحولت فترة الانتقالات في الدوري السعودي إلى ما يشبه ساحة المعركة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب محط أنظار الجميع، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتد ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا.

وشهد الدوري السعودي، على مدار السنوات الماضية إثارة كبيرة في فترات الانتقالات، وشاهدنا لاعبين مميزين ينضمون لفرق دوري روشن.

وستكون هناك فرصة أخرى لأندية الدوري السعودي لتعزيز صفوفها في نافذة الانتقالات الشتوية، دعمًا لقوة الفرق في المسابقات المحلية والقارية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد بداية فترة الانتقالات الشتوية 2025، في دوري روشن السعودي، ودوري يلو.

ما موعد سوق الانتقالات الشتوية 2025 في دوري روشن السعودي؟

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن يكون موعد فترة الانتقالات الشتوية في دوري روشن للمحترفين، بداية من 1 يناير 2025.

ومن المنتظر أن يكون يوم 31 يناير المقبل، هو اليوم الأخير من سوق الانتقالات في دوري روشن ودوري يلو.