يقام موسم 2023-24 من الدوري الإنجليزي في موعده الاعتيادي عكس الموسم الماضي الذي كانت به بعض التفاصيل المختلفة بسبب إقامة كأس العالم 2022

تحبس جماهير كرة القدم أنفاسها قبل أن تتعرف على بطل موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، حيث تشتعل المنافسة بين آرسنال ومانشستر سيتي في خضم صراع طويل من أجل اللقب.

على الأرجح سيكون كل من نيوكاسل ومانشستر يونايتد إلى جانب مانشستر سيتي وآرسنال في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، فيما تشتعل المنافسة على باقي المقاعد الأوروبية المؤهلة إلى بطولتي الدوري الأوروبي والمؤتمر.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ومن المنتظر أن تقوم فرق الدوري الإنجليزي بالكثير من التدعيمات في فترة الانتقالات الصيفية 2023، لكن متى يبدأ الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

متى يبدأ الدوري الإنجليزي 2023-2024؟

مع انطلاق بطولة كأس العالم، قطر 2022، في نوفمبر، فإن موسم 2022-2023 انطلق في وقت مبكر عن المعتاد، وتحديدًا في السادس من أغسطس 2022 ولكن هذا لن يتكرر في الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبو الدوري الإنجليزي على فترة تصل إلى نحو 3 أشهر من الراحة، لكن هذه الفترة يتخللها فترة التحضير للموسم الجديد.

موسم 2023-2024 سينطلق يوم 12 أغسطس 2023، على أن ينتهي في 19 مايو 2024.

وسيتم توقف الدوري الإنجليزي بين يومي 13-20 يناير 2024 ولن تقام مباريات ضمن جولتين خلال 48 ساعة.

ما هو موعد إعلان مباريات الدوري الإنجليزي 2022-2023؟

سيتم الإعلان عن جدول مباريات موسم 2023-24 من الدوري الإنجليزي في شهر يونيو 2023.

وسيتم تأكيد 380 مباراة مقسمة على 38 جولة في ذلك التاريخ، على الرغم من أن هذه المواعيد قد يطرأ عليها تغييرات بسبب جدول البث التلفزيوني.