يقام موسم 2023-24 من الدوري الإسباني وسط أجواء مثيرة تحيط بالبطولة المحلية الإسبانية..

اتضحت الرؤية بشكل كبير فيما يتعلق بالدوري الإسباني موسم 2022-23 حيث بات برشلونة قاب فوسين من الحصول على اللقب الغائب لأول مرة منذ 2019.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

ومن المنتظر أن تقوم فرق الدوري الإسباني بالكثير من التدعيمات في فترة الانتقالات الصيفية 2023، لكن متى يبدأ الدوري الإسباني 2023-2024؟

متى يبدأ الدوري الإسباني 2023-2024؟

مع انطلاق بطولة كأس العالم، قطر 2022، في نوفمبر، انطلق الدوري الإسباني في الثاني عشر من أغسطس من نفس العام، وللعام الثاني على التوالي ينطلق الدوري الإسباني في نفس اليوم.

ومن المنتظر أن يحصل لاعبو الدوري الإسباني على فترة تصل إلى نحو 3 أشهر من الراحة، لكن هذه الفترة يتخللها فترة التحضير للموسم الجديد.

موسم 2023-2024 سينطلق يوم 12 أغسطس 2023، على أن ينتهي في 26 مايو 2024.

وسيتوقف الدوري الإسباني خلال فترة عطلة أعياد الميلاد، على أن يعود اللاعبون في أيام 2 و3و4 يناير 2024 لخوض المباريات.

ما هي أندية الدوري الإسباني 2023-2024؟

يشارك في الدوري الإسباني 20 فريقًا في كل عام، يهبط ثلاثي المؤخرة إلى الدرجة الثانية، ويصعد بدلاً منهم ثلاثي المقدمة في الدوري الأدنى.

إلى الآن لم يضمن أي فريق الوصول إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى، ولكن لاس بالماس يتصدر ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 67 تقطة.

المنافسة على أشدها بين كل من لاس بالماس وغرناطة وألافيش وإيبار وليفانتي وألباسيتي ويناوش من بعيد قرطاجنة ولكن الأسماء الأولى هي المرشحة الأكبر للصعود، وكما يمكن أن نرى فهي أسماء اعتدنا وجودها في الدرجة الأولى.

فيما تأكد هبوط إلتشي إلى الدرجة الثانية، بينما تشتعل المنافسة للإفلات من مراكز الهبوط وتشمل حفنة من الأسماء الشهيرة مثل إسبانيول وفالنسيا وخيتافي وغيرها من الفرق.

ما هو موعد إعلان مباريات الدوري الإسباني 2023-2024؟

سيتم الإعلان عن جدول مباريات موسم 2023-24 وخصوصًا الجولات الافتتاحية من الدوري الإسباني في شهر يونيو 2023.

وسيتم تأكيد 380 مباراة مقسمة على 38 جولة في ذلك التاريخ، على الرغم من أن هذه المواعيد قد يطرأ عليها تغييرات بسبب جدول البث التلفزيوني.