متى موعد يورو 2028؟ وأين تُقام؟

كل ما تريد معرفته عن النسخة المقبلة من بطولة اليورو، وأين تقام؟...

انتهت بطولة يورو 2024 والتي استضافتها الأراضي الألمانية، بفوز المنتخب الإسباني، على حساب نظيره الإنجليزي بهدفين لهدف، ليحقق اللاروخا اللقب الرابع في البطولة.

وشهدنا الكثير من المفاجآت غير المتوقعة، والمباريات المثيرة في نسخة 2024 من اليورو، في كافة الأدوار منذ دور المجموعات وحتى النهائي.

ومع قوة المنافسة بين المنتخبات الأوروبية، من المتوقع أن تكون النسخة القادمة من البطولة، أكثر قوة وإثارة وحماس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد ومكان إقامة بطولة يورو 2028.

ما موعد بطولة يورو 2028؟

لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي لانطلاق بطولة يورو 2028، ولكن كما هو متعارف عليه فإن البطولة، تكون عقب نهاية الدوريات الأوروبية، ومن المنتظر أن تنطلق بين شهري يونيو ويوليو 2028.

أين تقام النسخة المقبلة من اليورو؟

في أكتوبر لعام 2023، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القادم، فوز الملف المشترك بين بريطانيا، وآيرلندا، بتنظيم مباريات بطولة يورو 2028.

الحدث الموعد البلد المنظم يورو 2028 يونيو - يوليو 2028 بريطانيا وآيرلندا

ما موعد قرعة يورو 2028؟

لم يتم بعد تأكيد الموعد النهائي ومكان إقامة القرعة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب.