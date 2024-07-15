متى موعد كوبا أمريكا القادمة؟ وأين تقام؟

كل ما تريد معرفته عن النسخة المقبلة من بطولة كوبا أمريكا، وأين تقام؟...

انتهت نسخة 2024 من بطولة كوبا أمريكا، والتي استضافتها الولايات المتحدة الامريكية، وشهدت الكثير من الإثارة والمتعة حتى المباراة النهائية والتي جمعت الأرجنتين مع كولومبيا.

وحقق راقصو التانجو اللقب رقم 15 في مسيرتهم والثاني لميسي في كوبا أمريكا في إنجاز كبير لبلاد الفضة، لينفردوا بصدارة الأكثر حصدًا لللبطولة.

وعلى مدار السنوات الماضية، كان الحماس والإثارة عنوان لمباريات كوبا أمريكا، كما هي العادة في ملاعب أمريكا اللاتينية، ومن المنتظر أن تستمر وتزداد تلك الحماسة في النسخة القادمة من المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد ومكان إقامة النسخة القادمة من بطولة كوبا أمريكا.

ما موعد النسخة القادمة من كوبا أمريكا؟

ومنذ نسخة 2021، قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم " كونميبول" إقامة البطولة كل أربع سنوات، لتتماشى مع بطولة يورو، فمن المنتظر إقامة البطولة في صيف 2028.

وبعد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تقرر عودة بطولة فيناليسيما، والتي تجمع بين بطل اليورو، وبطل كوبا أمريكا، فقد قرر كونميبول إقامة كوبا أمريكا بشكل منتظم.

ولم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي لانطلاق النسخة القادمة من كوبا أمريكا، والمقرر إقامتها في عام 2028، إلا أنه كما هو متعارف عليه فإن البطولة تقام في فصل الصيف، فقد نرى البطولة بين شهري يونيو ويوليو.

أين تقام النسخة القادمة من كوبا أمريكا؟

حتى الآن لم يعلن " كونميبول" عن الدولة المنظمة للنسخة القادمة من البطولة، بعد رغبة أكثر من بلد في الحصول على شرف التنظيم.

وطبقًا لقواعد اتحاد أمريكا الجنوبية، فإن الإكوادور سيكون لها حق تنظيم النسخة القادمة، ولكن لم يتم حتى الآن الإعلان الرسمي عن هذا الأمر، في ظل مطالبات الأرجنتين بتنظيم نسخة 2028 من البطولة، بدلًا من نسخة 2020 والتي كان من المفترض أن تقام في بلاد الفضة، ولكن بسبب جائحة كورونا تحولت إلى البرازيل.

ولم يقتصر الأمر على الإكوادور والأرجنتين فقط، بل تريد الولايات المتحدة الامريكية، تنظيم البطولة للمرة الثانية على التوالي، خاصة وأنها ستنظم مونديال 2026، وسيكون لديها الملاعب المطلوبة والبنية التحتية لإظهار البطولة بأفضل صورة ممكنة.

الحدث الموعد البلد المنظم كوبا أمريكا 2028 يونيو - يوليو 2028 لم يتحدد بعد

ما موعد قرعة كوبا أمريكا 2028؟

لم يتم بعد تأكيد الموعد النهائي ومكان إقامة القرعة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب.

ما المنتخبات المشاركة في كوبا أمريكا 2028؟

بصفة رسمية تشارك 10 منتخبات في كوبا أمريكا 2028، لكن يبقى الباب دائمًا مفتوحًا لإضافة منتخبات أخرى من خارج القارة: