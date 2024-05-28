متى موعد كأس إنتركونتيننتال 2024؟ وما هي الفرق المشاركة وأين يقام؟

كل ما تريد معرفته عن كأس إنتركونتيننتال 2024، متى موعد كأس القارات للأندية وأين سيقام وما هي الفرق المتأهلة للبطولة؟ وأكثر من ذلك

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية أو كأس الإنتركونتيننتال.

مانشستر سيتي كان آخر المتوجين بكأس العالم للأندية في نسخته القديمة، كما تم استحداث نسخة جديد تًقام كل أربع سنوات.

في التقرير الآتي نتعرف على بطولة كأس القارات للأندية أو كأس الإنتركونتيننتال 2024 والفرق المشاركة ونظام المسابقة وأكثر.

ما هو النظام الجديد لكأس العالم للأندية 2025؟ وما الفرق المشاركة؟

ما هي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024؟

في 16 ديسمبر 2022، صادق مجلس الفيفا على توسيع بطولة كأس العالم للأندية من 7 إلى 32 فريقًا ابتداءً من عام 2025، وبالتالي كانت بطولة عام 2023 هي الأخيرة التي أقيمت بالصيغة السابقة.

إلا أن الاتحادات القارية أعربت للفيفا عن الحاجة إلى استمرار مواجهة أبطال دوريات أندية القمة فيما بينهم سنويًا لـ "تحفيز التنافسية" لذلك، في 14 مارس 2023، وافق مجلس الفيفا على مفهوم لإقامة بطولة أندية سنوية ابتداءً من عام 2024، والتي سميت لاحقًا باسم كأس العالم للأندية بين القارات أو كأس إنتركونتيننتال.

وستضم هذه البطولة أبطال دوري أندية القمة للاتحادات القارية الستة التابعة للفيفا، وهي دوري أبطال آسيا ودوري أبطال أفريقيا ودوري أبطال الكونكاكاف وكأس ليبرتادوريس ودوري أبطال أوقيانوسيا ودوري أبطال أوروبا.

ما موعد بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لم يعلن موعدًا محددًا لانطلاق بطولة بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، ولكن من المتوقع إقامتها نهاية العام الجاري وتحديدًا في شهر ديسمبر 2024.

أين تقام بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024؟

لن يتم إقامة البطولة في بلد محدد كما جرت العادة في كأس العالم للأندية، بل ستكون الأدوار الأولى على ملعب أحد الفرق المشاركة.

ولكن مباراتي نصف النهائي والنهائي سوف تكون على ملعب محايد يتم تحديده في وقت لاحق.

ما هو نظام بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024؟

تُعد بطولة كأس العالم للأندية بين القارات (إنتركونتيننتال ) بديلاً للنسخة السنوية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي أُعيد تنظيمها لتصبح بطولة تقام كل أربع سنوات بمشاركة أكبر عدد من الفرق.

ويستلهم اسم هذه البطولة من بطولة كأس العالم للأندية بين القارات السابقة، التي أُقيمت آخر مرة في عام 2004 بين أبطال دوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس.

ستمنح بطولة كأس العالم للأندية بين القارات إعفاءً مباشرًا إلى المباراة النهائية لصالح نادي الفائز بدوري أبطال أوروبا، على أن يكون جدول المباريات كالآتي:

الدور الأول: يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 بناءً على القرعة)، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024.

الدور الثاني: يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024)، الفائز بالدور الأول. أما الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2024 فيلعب ضد الفائز بكأس ليبرتادوريس 2024 على ملعب أحد الفريقين.

نصف النهائي: يلتقي الفائزان من مباراتي الدور الثاني على ملعب محايد.

النهائي: يواجه الفائز بالمباراة الفاصلة، بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 على ملعب محايد.

ما هي الفرق المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024 ؟

تأهل النادي الأهلي المصري بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا في نفس اليوم الذي وصل فيه العين الإماراتي إلى البطولة بطلًا لدوري ابطال آسيا.

كما حقق أوكلاند سيتي دوري أبطال أوقيانوسيا ومتبقي 3 مقاعد