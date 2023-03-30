متى موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟ وأين تقام؟

كل ما تريد معرفته عن النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي من المقرر أن تقام في ساحل العاج.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميًا عن موعد انطلاق النسخة الرابعة والثلاثين من بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي من المقرر أن تستضيفها ساحل العاج.

منتخب السنغال اقتنص لقب النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا، والتي أقيمت في الكاميرون، ذلك للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على منتخب مصر بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتنتظر الجماهير بالطبع النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا، والتي ستكون المرة الرابعة والثلاثون التي تقام فيها البطولة.

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ما هو موعد كأس أمم إفريقيا 2023؟

في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، أكد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا في العاصمة الإيفوارية، أبيدجان.

فيما ستختتم البطولة التي تستمر أربعة أسابيع، والتي تضم أفضل 24 منتخبًا في إفريقيا، يوم الأحد 11 فبراير 2024.

الحدث الموعد البلد المنظم كأس أمم إفريقيا 2023 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 ساحل العاج

أين تقام النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا؟

وستكون الجماهير على موعد مع النسخة الرابعة والثلاثين، والتي من المقرر أن تستضيفها ساحل العاج في عام 2023.

إقامة كأس أمم إفريقيا العام المقبل، يأتي لأن النسخة التي أقيمت في الكاميرون كان من المفترض أن تقام في عام 2021، لكنها تأجلت لمدة عام كامل بسبب جائحة كورونا.

ما هو موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023؟

أكد فيرون موسينجو-أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن القرعة النهائية للنسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا ستقام في سبتمبر 2023.

ولم يتم بعد تأكيد الموعد النهائي ومكان إقامة القرعة، على أن يتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب.