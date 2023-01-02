متى موعد تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا لفريق النصر؟ وما تفاصيل الحفل؟

تفاصيل استقبال رونالدو في النصر وموعد تقديمه

يستعد فريق النصر السعودي لتقديم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مؤتمر صحفي ضخم، بعد انضمام البرتغالي لصفوف العالمي في صفقة انتقال حر.

ووقع رونالدو عقدًا مع النصر لمدة موسمين ونصف وبأكبر مقابل مادي للاعب في التاريخ حيث سيحصل على 173 مليون جنيه إسترليني (209 مليون دولار) سنويًا.

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Shahid

متى يصل كريستيانو رونالدو إلى السعودية؟

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرياضية أن رونالدو سيصل إلى الرياض مساء اليوم الاثنين في حوالي الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية على متن طائرة خاصة تنقله من مدريد.

ومن المقرر بعد ذلك إجراء فحوصات طبية كاملة للنجم البرتغالي قبل تقديمه رسميًا للجمهور في حفل ضخم يقام في حديقة مرسول الملعب الرئيسي للنصر.

متى موعد حفل تقديم كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر السعودي؟

وأصدر نادي النصر بيانًا صحفيًا أكد فيه تفاصيل الحدث مضمونه: "توقيع كريستيانو رونالدو الجديد لنادي النصر سيشكل أول ظهور له في المملكة العربية السعودية وهو يخطو إلى أرض ملعبه الحديثة مرسول بارك.

وتابع البيان: "سيتم كشف النقاب عنه رسميًا أمام عشرات الآلاف من المشجعين المبتهجين لأول مرة في الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي للسعودية مساء غد الثلاثاء 3 يناير ".

ومن المقرر أيضًا أن يشارك رونالدو في جلسة تدريبية عامة يوم الثلاثاء إلى جانب الفريق بقيادة رودي جارسيا.

وسيتم السماح لأكبر عدد ممكن من الجماهير لحضور هذه الحفلة التاريخية ورؤيه النجم البرتغالي.

متى موعد أول مباراة رسمية لكريستيانو رونالدو مع النصر؟

من غير المتوقع أن يشارك كريستيانو رونالدو في مباراة الطائي، كما أنّ تواجده ضد الشباب غير مضمون أيضًا بسبب عقوبة إيقافه لمباراتين.

وقد يكون الظهور الأول لرونالدو ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي قبل خوض السوبر ضد الاتحاد.

وينضم رونالدو إلى فريق النصر الذي يحتل صدارة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة من 11 مباراة وسيكون حريصًا على إضافة بطولة جديدة إلى تاريخه.

Shahid