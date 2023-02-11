متى موعد برنامج صدى الملاعب؟ وكيف تشاهده عبر الإنترنت؟

تعرف على موعد برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه مصطفى الأغا ويقدم فيه مسابقة "الحلم".. وكيف تشاهده عبر الإنترنت؟

يعد برنامج صدى الملاعب الذي يقدمه الإعلامي الشهير مصطفى الأغا من طليعة البرامج الرياضية في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

البرنامج يحلل كل أخبار الملاعب العربية والأوروبية ويهتم بالعديد من المسابقات ويستضيف العديد من النجوم من داخل وخارج الوسط الرياضي.

اكتسب الأغا نتيجة تقديمه لبرنامج صدى الملاعب زخمًا جماهيريًا وإعلاميًا كبيرًا، إذ بات البرنامج من بين الأكثر مشاهدة على الإطلاق.

الطابع الخفيف والمرح في البرنامج إلى جانب ملكات الأغا الحوارية، إضافة إلى الوجبة الكروية الدسمة التي تقدم من خلال البرنامج صارت مرتبطة بحالة جيدة لدى المتابعين العرب والسعوديين.

لكن الأهم وأكثر ما يجذب المتابعة هو مسابقة "الحلم" التي يعقدها البرنامج كل عام، وفيها يتم تقديم جوائز سخية لأشخاص يكونون سعيدي الحظ.

الموسم الحالي من صدى الملاعب 2023 انطلق بالعديد من الأحداث الساخنة، بداية من تعاقد النصر السعودي مع رونالدو مرورًا بالأداء الرائع الذي قدمه الهلال السعودي في كأس العالم للأندية إلى غير ذلك من الأحداث البارزة.

لكن تظل مسابقة "الحلم" هي المرتقبة دائمًا، والكل يتطلع لمعرفة سعيد الحظ الذي سيتوج بالجائزة التي يبلغ قدرها 3.5 مليون دولار.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد برنامج صدى الملاعب أسبوعيًا، وما هي القنوات الناقلة له؟ وكيف يمكن متابعته عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد برنامج صدى الملاعب 2023؟

موعد برنامج صدى الملاعب 2023 الذي يقدمه الإعلامي اللبناني مصطفى الأغا هو كل يوم خلال الأسبوع منتصف الليل أي في تمام الساعة ٠٠:٠٠ صباحًا بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لبرنامج صدى الملاعب 2023؟

يذاع برنامج صدى الملاعب 2023 على شبكة قنوات "إم بي سي" ولكن الآن يمكن متابعته عبر تطبيق "شاهد" أيضًا في موسم مجاني.

البرنامج الموعد القنوات الناقلة صدى الملاعب يوميًا

00:00 السعودية، 23:00 مصر MBC

شاهد

كيف يمكن مشاهدة برنامج صدى الملاعب 2023 عبر الإنترنت؟

بخلاف إمكانية المتابعة عبر تطبيق شاهد بشكل مجاني، يمكن متابعة أبرز المضامين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرسمية المتعلقة بالبرنامج.

اضغط هنا لمتابعة برنامج "صدى الملاعب" على تطبيق شاهد..

كما توفر صفحة البرنامج على "فيس بوك" خدمة البث المباشر بشكل يومي.

اضغط هنا لمتابعة البث المباشر اليومي لبرنامج صدى الملاعب على "فيس بوك".