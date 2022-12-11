متى تعود مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى بعد كأس العالم؟

تعرف على موعد استئناف مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى لموسم 2022-23، بعد نهاية كأس العالم 2022 في قطر...

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة المميزة والاستثنائية من بطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها قطر وستقام لأول مرة في فصل الشتاء.

توقفت الدوريات حول العالم من اجل الاستعداد للحدث الكروي الأهم والأبرز، هو المونديال، وستتوجه الأنظار إلى قطر بداية من يوم 20 نوفمبر الحالي لمتابعة البطولة.

وبطبيعة الحال، سيتطوق عشاق الأندية شوقًا لاستئناف الموسم عقب نهاية كأس العالم، واستمرار التنافس في البطولات المشتعلة، لمعرفة أبطال الدوريات المختلفة حول العالم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد استئناف مباريات الدوريات الأوروبية الكبرى، بعد نهاية كأس العالم قطر 2022.

متى تعود مباريات الدوري الإنجليزي بعد كأس العالم؟

ستتوقف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية مباريات الجولة السادسة عشر يوم الأحد 13 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر عودة مباريات البريميرليج من جديد يوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، بعد نهاية المونديال بأيام.

متى تعود مباريات الدوري الإسباني بعد كأس العالم؟

توقفت بالفعل مباريات الدوري الإسباني، منذ يوم الخميس 10 نوفمبر، لبداية المنتخب الإسباني استعداده للمشاركة في المونديال الاستثنائي.

ومن المنتظر استئناف المتعة الإسبانية من جديد، بعد نهاية المونديال بمباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني يوم السبت 31 ديسمبر 2022.

متى تعود مباريات الدوري الإيطالي بعد كأس العالم؟

بالرغم من عدم تأهل إيطاليا إلى كأس العالم 2022، إلا أن الدوري الإيطالي سيتوقف حاله كحال دوريات العالم بسبب قواعد الفيفا، وسيتوقف السيري آ بنهاية مباريات الجولة الخامسة عشر يوم الأحد 13 نوفمبر 2022.

وسننتظر لنهاية العام الميلادي الحالي، لمتابعة الدوري الإيطالي، إذ تعود مباريات الدوري الإيطالي من جديد يوم الأربعاء 4 يناير 2023.

متى تعود مباريات الدوري الألماني بعد كأس العالم؟

ستتوقف مباريات الدوري الألماني بنهاية مباريات الجولة الخامسة عشر يوم الأحد 13 نوفمبر 2022.

توقف الدوري الألماني سيستمر لأكثر من شهرين، إذ ستكون عودة مباريات البوندسليجا من جديد، يوم الجمعة 20 يناير 2023، بمباراة لايبزيج مع بايرن ميونخ في الجولة السادسة عشر.

متى تعود مباريات الدوري الفرنسي بعد كأس العالم؟

ستتوقف مباريات الدوري الفرنسي بنهاية مباريات الجولة الخامسة عشر يوم الأحد 13 نوفمبر 2022.

وستعود المتعة الفرنسية من جديد، بعد نهاية المونديال بمباريات الجولة السادسة عشر من الدوري يوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022.