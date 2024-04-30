"متواضع.. هادئ وأعرف ما يشعر به".. مهاجم فالنسيا وموقف رائع مع تير شتيجن!

لقطة غير معتادة من الالماني

دعم مهاجم فالنسيا هوجو دورو حارس مرمى برشلونة مارك أندريه تير شتيجن والذي تسبب في خطأ بالقدم أدى إلى تسجيل دورو الهدف الأول لفالنسيا أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وقال دورو في تصريحات لشبكة "دازن": "لقد استغرق تير شتيجن وقتًا طويلًا ليخطئ بقدمه، أعرف ما يشعر به تمامًا".

وأضاف: "لقد مررت بموسم سيئ العام الماضي وأعرف ما يشعر به اللاعبون في هذه المواضع، لكن قبل كل شيء نحن محترفون".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل الإشادة بشتيجن قائلًا: "لم يفشل في الكرة مرة أخرى، وهو إنسان متواضع ومتزن وهادئ، ولا يدخل في أي جدال أبدًا".

ونجح برشلونة في حسم مباراته ضد فالنسيا بنتيجة 4-2 ليؤمن المركز الثاني في الدوري الإسباني حتى الآن خلف ريال مدريد.