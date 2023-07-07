"متهم زميله بالعنصرية" يرفض عرضين من دوري روشن السعودي

رفض ترك أوروبا من أجل دوري روشن السعودي

تحاول جميع الأندية السعودية خلال الوقت الحالي، التعاقد مع أفضل لاعبي العالم، من أجل تدعيم صفوفها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث استهدفت أحد نجوم الدوري الإيطالي خلال الفترة الماضية بالفعل.

وكشف الصحفي نيكولو شيرا عن تلقي ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس الإيطالي، عرضين من أندية سعودية خلال الفترة الماضية، من أجل الحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل.

وأشار شيرا إلى أن مدافع يوفنتوس رفض العروض السعودية التي تلقاها، لأنه لا يرغب في ترك كرة القدم الأوروبية خلال الوقت الحالي.

وكان بونوتشي قد اتهم زميله مويس كين بأنه سبب في جزء من الهتافات العنصرية ضده في الملاعب الإيطالية، خلال مباراة كالياري عام 2019 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وألقى ليوناردو اللوم على زميله كين، حيث كتب "50-50"، ليتم اتهامه بأنه يتهم مهاجم يوفنتوس بالعنصرية، ليوضح موقفه بعد ذلك ويؤكد على أنه تمت إساءة فهم كلماته، وأنه يُدين بشدة جميع أشكال العنصرية والتمييز.