"متغطرس ولا يتحدث باحترام" .. لاعب العين يهين نجم النصر بعد القمة الآسيوية

هجوم ناري على نجم النصر..

فتح البرازيلي إيريك دي مينيزيس، ظهير أيسر العين الإماراتي، "النار" على أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بعد القمة الآسيوية، مساء اليوم الإثنين.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين فاز (1-0) على النصر، بملعب "هزاع بن زايد" في الإمارات العربية المتحدة، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

ووصف إيريك في تصريحات مع صحيفة "الشرق الأوسط"، النجم النصراوي سامي النجعي بـ"المتغطرس"؛ قائلًا: "لقد جاء لي بعد نهاية المباراة، وقال (سنرى في ملعبنا)".

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وأضاف النجم البرازيلي، متحدثًا عن النجعي: "أعتقد أن هذا اللاعب لا يعرف معنى الهزيمة.. لا يُمكن أن يتحدث معي بـ(قلة احترام)، لمجرد أنه خسر".

وشدد إيريك دي مينيزيس، على أن نجم النصر كان يجب أن يذهب إلى غرفة الملابس، ويعيد التفكير مجددًا؛ خاصة أن هناك شوطٍ آخر بين الفريقين، وهو لقاء الإياب في العاصمة السعودية الرياض.

النصر يستضيف العين، يوم 11 مارس الجاري، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي.