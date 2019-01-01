الدوري المصري الممتاز

متعب يوجه نصيحة إلى حسام عاشور قبل مباراة المقاولون العرب

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حسام عاشور
رسالة من متعب إلى قائد الأهلي الحالي قبل المباراة المرتقبة امام ذئاب الجبل
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

كشف عماد متعب لاعب الأهلي السابق والمحلل الرياضي الحالي، عن الرسالة التي وجهها إلى حسام عاشور قائد الشياطين الحمر الحالي، قبل مواجهة المقاولون العرب المرتقبة.

ويلعب الأهلي أمام المقاولون العرب، مساء اليوم في المباراة التي تجمع بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في المباراة قبل الأخيرة من الدوري.

وقال متعب في تصريحات تلفزيونية: "أخبرت حسام عاشور قائد الفريق، بأنه عليه التركيز والتحدث مع اللاعبين وإخبارهم بأنه لا داع لاستعجال الفوز".

وواصل: "أخبرته أيضاً أن يكون ذكيا في الملعب، ويكون جميع اللاعبين هادئين".

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وأردف موضحاً: "يجب أن يعمل الأهلي على إنهاء المباراة مبكراً، ولكن مع الحفاظ على عدم استقبال أي هدف وفتح الخطوط، يجب أن يهاجم الأهلي بذكاء".

جدير بالذكر أن الأهلي بحاجة إلى الفوز على المقاولون العرب، لحسم لقب الدوري الـ 41 في تاريخ المارد الأحمر، دون النظر إلى باقي نتائج المباريات.

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