متعب المفرج يكشف أسرار فوز التعاون على الهلال

لاعب الهلال السابق يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى متعب المفرج مدافع التعاون سعادته الكبيرة بالفوز على الهلال 2-0 في مباراة الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، موضحًا أن تكتيك المدرب والتركيز هما سر انتصار فريقه على ملعب جامعة الملك سعود.

وكان التعاون قد هزم الزعيم السعودي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بخمسة أهداف دون مقابل الأسبوع الماضي، وكرر اليوم انتصاره عليه في الدوري السُعودي ليُبعده عن صدارة البطولة.

ولعب متعب ودفاع التعاون الدور الأهم في تلك النتيجة الممتازة للفريق والتي حافظت له على مركزه الثالث في جدول الترتيب، وقد بدأ لاعب الهلال السابق حديثه بعد المباراة بتوجيه الشكر للجماهير على مساندتهم للفريق طوال اللقاء.

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مضيفًا "الحمد لله خرجنا بالنقاط الثلاثة أمام خصم قوي، الهلال ضغط علينا بكامل قوته لأنه يُنافس على الدوري، التزمنا بتكتيك المدرب وصبرنا عليه، هاجمنا بالهجمات المرتدة وتمكنا من استغلالها والخروج بالنقاط الكاملة".

وحول الأسلوب الدفاعي الممتاز للفريق، قال متعب "منذ بداية الموسم في معسكر الإعداد ونحن نتدرب على أسلوب اللعب هذا، وقد لعبنا به كل المباريات ونجحنا وتمكنا به من الفوز في عدة مباريات، بالتالي هو ليس بالشيء الجديد علينا".

أضاف حول السر في إيقاف نجوم الزعيم "التركيز، تحلينا نحن المدافعين وحارس المرمى بالتركيز الكامل خلال المباراة ونجحنا في الخروج دون أهداف في مرمانا".

وأتم اللاعب السعودي حديثه بالتأكيد على أنه لم يُعان وحده من الضغوطات خلال اللقاء كونه أحد لاعبي الهلال السابقين، بل الفريق بالكامل شعر بالضغط لخوضه مباراتين متتاليتين أمام الهلال في ملعبه ووسط جماهيره، ومشددا في النهاية أن الفريق بالتأكيد سيتأثر بالإرهاق خلال مباراة نهائي الكأس أمام الاتحاد بعد مباراتيه أمام الهلال.