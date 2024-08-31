عرض الهلال كان الأفضل .. مفاجأة مدوية بشأن صفقة انتقال متعب الحربي إلى النصر!

تعرف على تفاصيل غير متوقعة في صفقة متعب الحرب

حسم نادي النصر التعاقد مع متعب الحربي الظهير الأيسر لنادي الشباب، ليتم الكشف عن مفاجأة مدوية بشأن العرض الذي كان يقدمه الهلال للحصول على اللاعب.

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ومن المتوقع أن يُعلن النصر خلال الساعات القليلة المقبلة، عن ضم متعب الحربي بشكل رسمي من الشباب، ليُصبح لاعبًا نصراويًا.

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وكشف الإعلامي عبد العزيز المريسل عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن أن عرض الهلال الذي تقدم به من أجل الحصول على الحربي كان يتفوق على النصر.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "بخصوص متعب الحربي، النصر قدم 80 مليون ريال دون لاعبين، والهلال قدم 85 مليون ريال ومصعب الجوير".

وأضاف: "الاتفاق حدث بين الأمير فيصل بن تركي والأمير عبد الرحمن بن تركي، وتم اتفاق جنتل مان بينهما قبل دخول أطراف أخرى، مبروك صفقة الظهير الدولي متعب الحربي للنصر، صفقة ستحل جزء من مشكلة النصر".

وكان الهلال قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الهلال، ولكن لجنة الاستدامة المالية، رفض إتمام الصفقة بسبب عدم مطابقة الشروط.