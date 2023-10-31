"متدرب يهتم بملابسه فقط" .. ثورة جماهيرية لطرد ماتياس يايسله من الأهلي

ثور جماهيرية في الأهلي لـ"طرد" ماتياس يايسله

انقلبت جماهير النادي الأهلي السعودي، على الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام أبها.

الأهلي ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، مساء يوم الثلاثاء، بالخسارة (1-2) أمام نادي أبها بـ"9 لاعبين"، ضمن منافسات دور ثمن النهائي.

ولم يتبق أمام الراقي، سوى المنافسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حيث يحتل حاليًا المركز الخامس في جدول الترتيب، برصيد 22 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال "المتصدر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد وداع منافسات أغلى الكؤوس، دشنت الجماهير الأهلاوية، هشتاجًا باسم "#اقاله_ماتياس_مطلب"؛ حيث ناشدت الإدارة، بسرعة طرد المدرب الألماني، والتعاقد مع اسم كبير، يستطيع إنقاذ موسم الفريق الأول.

ووصف حساب باسم "ماجد الأهلاوي"، ماتياس يايسله بـ"المنفوخ"، الذي جاء إلى قلعة الراقي، من أجل التدرب على حساب الفريق وجماهيره.

أما حساب "هتان"، طرح تساؤل إلى الجماهير الأهلاوية، بشأن شكل الفريق الأول، إذا كان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق لنادي النصر والحالي لمنتخب مصر، مدربًا لقلعة الراقي، بدلًا من يايسله.

واستخدم عشاق الأهلي، بعض الألفاظ في وصف يايسله بالهاشتاج؛ مثل "المتدرب" و"المودل" الذي يهتم بملابسه فقط والذي لا يفقه شيئًا في كرة القدم، مطالبين إياه باصطحاب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو معه؛ أثناء رحيله من النادي.

جدير بالذكر أن جماهير الأهلي، أطلقت "صافرات الاستهجان" ضد فيرمينو، في مباراة الأهلي وأبها؛ بعد فشله في تسجيل أي هدف، خلال 12 مباراة متتالية.