"متحدٍ وليس متظلمًا" .. رئيس الاتحاد يُدافع عن جماهيره ويكشف عن "فيلم" جديد!

دافع لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد، عن مشجعي ناديه، وذلك بعد مطالباتهم بتدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال مشعبي خلال تصريحات للإعلامي منار شاهين: "المشجع الاتحادي صاحب تحدٍ وليس تظلمًا".
وكشف رئيس الاتحاد عن إعداد فيلم جديد، حيث قال: "سيكون هناك فيلم خاص عن حياة الأمير طلال بن منصور، وكتاب خاص به".
الموضوع يُستكمل بالأسفل
وواصل: "لم يتم انتخابي كرئيس ولكني أشعر بحمل كبير، ونادي الاتحاد لديه 7 ملايين عاشق، وعشقهم حاد للغاية، وأشعر بمسؤولية الإدارة الصحيحة وأن ننتج رياضة مشرفة للبلد".
واختتم مشعبي تصريحاته مشددًا على أن ناديه يعيش نهضة رياضية كبيرة للغاية خلال الوقت الحالي.