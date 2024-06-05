"متحديًا رغبة المسؤولين السعوديين" .. الاتحاد يجهز 815 مليون ريال لخطف صفقتين عالميتين من الهلال

الاتحاد يعلن التحدي..

على الرغم من غموض موقفه من الدعم؛ إلا أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، يصرون على التعاقد مع أسماء عالمية "معينة"، دون غيرها، في صيف العام الحالي.

لجنة الاستقطابات السعودية أكدت في وقتٍ سابق، على أن دعم الأندية في صيف العام الحالي؛ سيتأثر بـ"الديون"، ومدى النجاح في تسويق اللاعبين المراد الاستغناء عنهم.

ووفقًا لصحيفة "caughtoffside"، مساء اليوم الأربعاء، لا تزال الإدارة الاتحادية ، تضع الثنائي البلجيكي كيفين دي بروينه والمصري محمد صلاح، على رأس أولويتها في الميركاتو الصيفي، متحدية كافة الصعوبات في ذلك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة البريطانية كشفت عن استعداد الاتحاد، لدفع مبلغ مالي يُقدر بـ200 مليون يورو "815 مليون ريال سعودي"؛ لشراء دي بروينه وصلاح، من مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين، على التوالي.

هذا الإصرار الاتحادي؛ يأتي على الرغم من التقارير التي أعلنت في الساعات الماضية، منح السعودية "الأولوية" إلى نادي الهلال؛ للتعاقد مع النجم البلجيكي بالذات، مثلما ظهرت أنباء سابقة، عن أن الفرعون المصري سينضم إلى الزعيم، إذا جاء لدوري روشن للمحترفين؛ وذلك من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.

جدير بالذكر أن كيفين دي بروينه، فتح الباب أمام الانتقال إلى السعودية؛ مؤكدًا على أنه سيحصل في المملكة، خلال عامين فقط، على راتب يساوي 15 سنة في الملاعب الأوروبية.