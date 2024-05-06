متحديًا دفاع دورتموند .. إنريكي يسند مهمة خطيرة إلى مبابي في مواجهة بوروسيا!

طلبات خاصة من إنريكي إلى مبابي في مواجهة دورتموند...

كشف لويس إنريكي، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن طلبه الخاص لنجم الفريق كيليان مبابي، قبل مواجهة بوروسيا دورتموند، المرتقبة وكيفية التعامل مع دفاع الفريق الألماني.

ويستعد باريس سان جيرمان، لاستضافة بوروسيا دورتموند، مساء غد الثلاثاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد نهاية مباراة الذهاب بفوز الفريق الألماني بهدف دون رد.

وقال إنريكي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا أريد أن يستلم المهاجم الكرة في وسط الملعب، أريد أن يلمس المهاجم الكرة في مناطق الخطورة فقط، وهذا أمر صعب بالفعل".

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وتابع: "نريد العثور على أفضل لاعبين لدينا، نحن نعلم أن دورتموند لن يترك مبابي حرًا في منطقة الجزاء، سيسمحون له بالتعامل مع كرة في خط الوسط، ولكني أريده أن يذهب ويتوغل ويلمس الكرة في المناطق التي تشكل خطورة".

جدير بالذكر أن دفاع بوروسيا دورتموند، نجح في إيقاف خطورة النجم الفرنسي في مباراة الذهاب، إذ لم يظهر بالشكل المنتظر منه في المباراة، ولم يقدم إلا تسديدة واحدة ارتطمت بالقائم الأيسر.