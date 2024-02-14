متحديًا الهلال والنصر؟ تصريح قوي لأحمد حجازي بشأن دوري أبطال آسيا

قائد الاتحاد يتحدث عن حظوظ فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا

خرج أحمد حجازي قائد ومدافع فريق نادي الاتحاد، بتصريحات قوية قبل مواجهة نافباخور الأوزبكي، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويحل نادي الاتحاد ضيفًا على نافباخور الأوزبكي مساء غدٍ الخميس، في مواجهة قوية تجمع بين الفريقين بهدف تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب المقرر لها الخميس المقبل 22 فبراير الجاري.

وقال حجازي خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "عقلية لاعبي الاتحاد هي الفوز، وبطولة دوري أبطال آسيا مهمة جدًا بالنسبة لنا".

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وأضاف حجازي: "نحترم فريق نافباخور وقمنا بدراسته جيدًا، ونعرف كيف نستطيع أن نلعب أمامه من أجل تحقيق الانتصار".

واختتم قائد الاتحاد في ظل غياب كريم بنزيما: "الظروف الجوية والأرضية السيئة لن تؤثر علينا، وتركيزنا على المباراة نسعى لتحقيق هدفنا بالانتصار".