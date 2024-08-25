متجاهلًا ظهوره الباهت أمام بلد الوليد .. مبابي: حققت حلمي مع ريال مدريد

المهاجم الفرنسي لم يُقدم أداءً جيدًا في مباراته الثانية في الدوري الإسباني

لم يُقدم كيليان مبابي الأداء المتوقع خلال مواجهة ريال مدريد أمام بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني، لكنه تجاهل ذلك خلال تصريحاته عقب اللقاء مؤكدًا تحقيق حلمه باللعب في ملعب سانتياجو بيرنابيو.

المهاجم الفرنسي أهدر فرصتين محققتين كما تواصل سوء تمركزه وتحركاته دون كرة على أرض الملعب، وقد وصف العديد من المتابعين أداءه بالباهت خلال اللقاء الذي انتهى لصالح ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

اللاعب تحدث عبر قناة النادي مؤكدًا سعادته الكبيرة باللعب أمام جماهير الملكي الغفيرة في ملعب الفريق التاريخي، وأضاف "لقد فزنا بالنقاط الثلاثة، كانت ليلة رائعة والجماهير كانت في القمة. اللعب في هذا الملعب كان حلمًا وتحقق والآن أتطلع قدمًا للمزيد، حيث لدينا مباراة أخرى يوم الخميس وآمل بتحقيق الفوز مجددًا".

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ريال مدريد رفع رصيده بهذا الفوز إلى 4 نقاط، حيث كان قد تعادل في اللقاء الأول مع ريال مايوركا بهدف لكل فريق دون أن يُسجل مبابي كذلك.

المهاجم الفرنسي كان قد افتتح سجله التهديفي مع فريقه الجديد بهدف في مرمى أتالانتا خلال مواجهة كأس السوبر الأوروبي.