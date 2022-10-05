متجاهلًا إنجازاته .. ساديو ماني يُرشح بنزيما للكرة الذهبية

ساديو ماني يرى تتويج بنزيما بالبالون دور هذا العام مسألة وقت.

تفصلنا أيام قليلة لمعرفة الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2021-2022، حيث يعتبر كريم بنزيما نجم ريال مدريد، أحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة، بالإضافة إلى ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الذي قدم موسمًا قويًا.

ماني حقق العديد من الإنجازات الكبرى في الموسم الماضي، حيث رفع لقب كأس أمم إفريقيا، بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم قطر 2022، وحصد بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية رفقة ليفربول، بجانب وصافة الدوري الإنجليزي بفارق نقطة عن مانشستر سيتي ووصافة دوري أبطال أوروبا.

النجم السنغالي الدولي انتقل إلى بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

ماني يرشح بنزيما لحصد جائزة الكرة الذهبية

واعترف ماني بأن جائزة الكرة الذهبية محسومة للدولي الفرنسي في تصريحاته مع قناة "كانال+" الفرنسية قائلًا: "بصراحة أعتقد أن كريم بنزيما يستحق البالون دور هذا العام".

وأضاف: "لقد كان موسمًا رائعًا له مع الريال، وفاز بدوري الأبطال، إنه يستحق ذلك تمامًا لذلك أنا سعيد جدًا من أجله".

الفرنسي الدولي قدم عروضًا لا تصدق في المرحلة الإقصائية من دوري أبطال أوروبا ضد كلًا من باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر سيتي، وحمل لواء ريال مدريد خلال الموسم الماضي مساهمًا بشدة في حصد فريقه بطولة الدوري الإسباني أيضًا، حيث سجل 44 هدفًا و قدم 15 تمريرة حاسمة في 46 مباراة.

بينما قاد ساديو ماني بلاده لرفع لقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الأول في تاريخ البلاد، بالانتصار على منتخب مصر في نهائي البطولة بركلات الترجيح.

ماذا قال ماني عن التتويج بكأس أمم أفريقيا؟

وقال ماني عن تحقيق كأس الأمم: "لقد كان ذلك مصدر إرتياح كبير بالنسبة لي، ولكن أيضًا للبلد بأسره".

وتابع: "أنا سعيد جدًا بالفوز بأول بطولة لي مع المنتخب، لكنني أعتقد أن كريم يستحق الكرة الذهبية، أعتقد ذلك بصدق".

يذكر أن كريم بنزيما ساهم في فوز منتخب فرنسا ببطولة دوري الأمم الأوروبية، وكن حاسمًا مع منتخب بلاده في الأدوار الإقصائية من البطولة، خاصة بتسجيله هدف تعادل منتخب الديوك أمام إسبانيا في النهائي الذي حسمه المنتخب الفرنسي بهدفين لهدف.