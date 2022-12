متجاهلاً ألمانيا .. أوزيل يشكر قطر على حسن الاستضافة

ظهر النجم الألماني مسعود أوزيل في مدرجات كأس العالم قطر 2022 ويوجه رسالة إلى البلد المستضيف تثير الجدل في ألمانيا.

صاحب الأصول التركية حضر في مدرجات لقاء إسبانيا مع ألمانيا ولكن عبر صور رفعها مشجعون لمساندته بعد اعتزاله الدولي وتصريحاته بحق المانشافت.

ونشر لاعب ريال مدريد السابق صورة له على وسائل التواصل الاجتماعية في أحد ملاعب كأس العالم، ولكن ليس في مباراة ألمانيا ضد كوستاريكا الأخيرة بل هولندا ضد البلد المستضيف.

وكتب صاحب الأصول التركية: "من الرائع التواجد من أجل كأس العالم في قطر، شكراً على الاستضافة والتنظيم الرائع، أتمنى التوفيق لقطر وإن شاء الله نراكم قريباً"، وختم رسالته بوضع علم تركيا وقطر.

Great to be in Qatar for the #Worldcup2022. ⚽🏆 Thanks for the great hospitality & the perfect organization – it’s always a pleasure to be here. All the best to Qatar for the remaining tournament – insha'Allah we see us soon again. 🤲🏼🇹🇷🇶🇦 pic.twitter.com/bBU0PFwKvm