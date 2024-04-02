متباهيًا بنزاهة الأهلي .. إعلامي يشعل الحرب ويلمح إلى فساد الاتحاد!

حرب الأهلي والاتحاد تشتعل..

SHAHID

زاد الإعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن السماري، من حدة الحرب بين ناديي الأهلي والاتحاد، المشتعلة منذ يوم الإثنين الماضي؛ بعد ديربي جدة الكبير.

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الأهلي فاز (1-0) على الاتحاد، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

السماري كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "النادي الأهلي السعودي في محافظة جدة.. لم يشاهد الناس كؤوسه في الحراج، ولم نسمع أنه وظف 40 شخصًا بأسماء وهمية، ولم يخسر نجومه بسبب المنشطات"؛ في إشارة إلى نزاهة قلعة الراقي.

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ووصف الإعلامي والناقد الرياضي الشهير، النادي الأهلي بـ"مدرسة الكرة السعودية"؛ وسط تفاعل جماهيري كبير مع تغريدته.

عدد كبير من الجماهير أكدوا على أن السماري، يقصد من تغريدته "نادي الاتحاد"، الذي تعرض العديد من نجومه لـ"الإيقاف" بسبب المنشطات، مع بعض القضايا المثيرة للجدل الأخرى؛ مثل تزوير أعمار اللاعبين في بعض الألعاب.

جدير بالذكر أن الساعات الماضية وبالتحديد قبل وبعد الديربي؛ شهدت تبادل الهجوم والسخرية من مسؤولي وجماهير ناديي الأهلي والاتحاد.

SHAHID.